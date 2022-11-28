Челябинская пьеса высоко отмечена столичным жюри

Драматург из Челябинска Егор Черлак стал победителем Всероссийского конкурса коротких пьес «Монодрама-2022». Этот творческий смотр в третий раз проводился Российской государственной библиотекой искусств (РГБИ). Пьеса челябинца «Киборг лапал гробик» заняла первое место.

В этом году «Монодрама» получилась особенной – библиотеке исполняется ровно сто лет. РГБИ постоянно ведёт поиск новых драматургических текстов, которые максимально ёмко отражают наш сегодняшний день. Именно поэтому у своих читателей библиотека снискала неофициальное название «Театралка».

После каждого конкурса выпускается сборник пьес. На конкурс 2022 года свои произведения прислали 127 участников. Первую премию Егор Черлак разделил с ещё одним уральским драматургом – Ириной Максимовой из Екатеринбурга (пьеса «Каля-Маля»).

Завершению конкурса и празднованию юбилея библиотеки будет посвящён специальный вечер, на котором фрагменты лучших пьес прозвучат в исполнении актёров «Активного театра». Вечер состоится первого декабря в Москве, в здании РГБИ на Большой Дмитровке.

Егор Черлак – автор 46 пьес, которые ставились в театрах Москвы, Омска, Мурманска, Красноярска, Сарова, Челябинска. Два произведения челябинца были номинированы на национальную театральную премию «Золотая Маска».