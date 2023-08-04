Челябинские археологи рассказали, зачем древние воины носили с собой зеркальце

Одна из последних работ руководителя Центра Евразийских исследований ЮУрГУ, профессора Александра Таирова связана с изучением раннесакских бронзовых зеркал в воинских погребениях. Он один из ведущих специалистов по кочевникам раннего Железного века, населявших Южный Урал в середине первого тысячелетия до новой эры.

Археология – наука «молчаливая». Наши представления о быте людей, живших тысячи лет назад, строятся на том, что смогла сохранить земля. Важнейшую роль в этом играют захоронения. По тому, как расположено тело, как оно ориентировано по сторонам света, мы узнаем, в какой стороне у них находился «тот свет». А по «инвентарю» – предметам, которые кладут умершему в могилу, – представления людей о том, что может понадобиться человеку в загробном мире.

Мужчина-кочевник – прежде всего, воин. Естественно обнаружить в мужских погребениях наконечники стрел, колчан, конскую упряжь, нож. То же самое касается подростков, прошедших обряд инициации во взрослую жизнь (детские погребения встречаются гораздо реже, и инвентарь там беднее). Нет ничего удивительного и в том, что в погребении женщин обнаруживаются сосуды (в том числе для хранения косметики), украшения и зеркала.

Загадка возникает, если все наоборот. Что, если в погребении женщины обнаруживаются наконечники стрел? Да еще в количестве полутора сотен – явно не для охоты, а для войны! Такие находки изучались ученицей профессора Александра Таирова – сотрудницей Центра Евразийских исследований ЮУрГУ Натальей Берсенёвой, раскапывавшей скифские и сарматские курганы. Когда СМИ освещали эти результаты, обсуждался миф об амазонках, якобы обитавших две с половиной тысячи лет назад в степях Южного Приуралья. Однако, по мнению челябинских археологов, речь идет скорее всего о том, что женщины обучались обращению с оружием для того, чтобы защитить от внезапного нападения свой стан в то время, как мужчины отправлялись дать бой врагу где-то на отдалении.

Обратная загадка: в погребении сакского воина-мужчины обнаружено зеркало. Оно совсем не похоже на аксессуар модницы, какой можно встретить в погребении женщины. Предмет представляет из себя плоский, круглый, полированный диск с длинной боковой ручкой в виде ножа или заостренного штыря – возможно, для того чтобы втыкать его в землю. Хранится он в одних кожаных ножнах вместе с кинжалом, значит, вероятно, должен использоваться в бою или на охоте.

Таких предметов археологами найдено всего девять. Впервые такой предмет был обнаружен советским археологом М.П. Грязновым в середине 1950-х годов на раскопках у села Маринское близ города Кокчетава (ныне Кокшетау). В комплекте с зеркалом был обнаружен кинжал «североказахстанского» типа. Второе зеркало нашли в Южном Зауралье в 1961 году (могильник Бобровский), третье – в 1970-х в низовьях Сырдарьи (могильник Уйгарак), четвертое – в начале 1990-х в Восточном Казахстане (могильник Пьяный Яр). Пятое обнаружил в 2006 году сам профессор Александр Таиров в курганах у озера Иртяш. Через год в Казахстане нашлось шестое зеркало (могильник Едирей-3). Седьмая находка снова принадлежит профессору Александру Таирову, она сделана в 2015 году (могильник Кичигино). Восьмое зеркало с отломленной ручкой обнаружили башкирские археологи у села Давлетшино. Наконец, существует еще один предмет, найденный раньше всех у села Вавилонка в Восточном Казахстане еще в 1951 году, но там от зеркала сохранились лишь осколки. Зато рядом обнаружились кинжал, бронзовые нож и шило, пояс с бронзовыми обоймами и такой же концевой бляхой, золотая витая гривна и золотая ажурная пластина в виде головы хищной птицы, пять бронзовых черешковых наконечников стрел, бронзовый колчанный крюк и оселок.

Семь зеркал имеют петли в основании ручки, одно отверстие (и о разбитом зеркале трудно судить). Профессор Таиров считает, что таким зеркалам близки кинжалы «гиксосского» типа из Египта (первая половина II тысячелетия до новой эры), которые имеют очень короткую рукоять - «настолько, что на ней не умещается ладонь, ручку и большое плоское округлое навершие с двумя отверстиями».

Александр Таиров приходит к выводу, что такие «зеркала» могли служить воину средством подачи сигналов. Возможно, они были знаком отличия, как современные погоны, или предметом культа – но об этом можно только догадываться.