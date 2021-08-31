Детское кладбище близ Аркаима принесло археологам новые открытия

Челябинские археологи подвели итоги изучения комплекса детских захоронений, которое проводилось в рамках двухлетних исследований у реки Синташта в Брединском районе Челябинской области.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, в раскопках было обнаружено 10 могильных ям с остатками детских скелетов и инвентаря. В каждом захоронении находились один, два или три керамических сосуда, игральные кости и украшения в виде бус и бронзового браслета. Еще две ямы были раскопаны без костных остатков. Все погребения были совершены 3,5 тысячи лет назад.

Могильные ямы были перекрыты бревенчатыми настилами и в древности представляли собой небольшие полые камеры – склепы. Некоторые перекрытия дополнены глиняными вымостками.

«Все погребенные дети имеют возраст от 0 до 5 лет. Вероятно, дети этого возраста в синташтинском обществе имели особый статус, были связаны с особыми охранительными ритуалами. Вероятно, эти «особые дети» еще не были связаны с обрядами инициации для посвящения в мир взрослой жизни. Это свидетельствует о том, чтов эпоху бронзы дети разных возрастов получали соответствующие навыки и воспитание», - рассказала кандидат исторических наук, археолог Татьяна Малютина.

В пресс-службе министерства культуры сообщили, что открытие комплекса детских захоронений удивило специалистов, так как много лет считалось что комплекс на Синташте исчерпал себя и был полностью раскопан. В 70-е – 80- е годы прошлого века здесь был получен богатейший комплекс артефактов – свидетельств уникальной культуры, которая получила в науке наименование синташтинской, а в широком кругу людей стала известна как «Страна городов». Однако позже несколько десятилетий Синташта стояла заброшенная и неприглядная. Но по инициативе Геннадия Здановича в 2000-е гг. здесь были возобновлены археологические исследования. И ожидания специалистов оправдались.

Всего отряд археологов обнаружил 18 необычных керамических сосудов, которые сопровождали в загробный мир детей бронзового века. «На многих из них есть уникальные символы – так называемые пиктограммы. Особенно поразителен сосуд, на дне которого изображен орнамент в виде двух римских единиц и креста между ними: «I+I». Это можно принять даже за следы первой письменности, но скорее всего это особые орнаментальные знаки, либо схематическое изображение, например, четырехколесной повозки», – сообщила начальник музейного отдела заповедника «Аркаим» Мария Макурова.

Новые открытия последних двух полевых сезонов, как отмечают в министерстве культуры, укрепляют надежды археологов на развитие этой территории, как места историко-культурного туризма и археологического просвещения.