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Бабушкин секрет помог археологу ЧелГУ обнаружить древнее поселение

Культура
Вчера, 17:55

Сотрудник Челябинского государственного университета Наталья Батанина обнаружила несколько древних памятников на Южном Урале, подробное обследование которых археологи вуза планируют начать со стартом полевого сезона.

В числе обнаруженных памятников - крупный могильник и поселение бронзового века. Объекты были найдены заведующей отделом археологии, этнографии, современной и исторической экологии учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ по материалам аэрофотоснимков XX века.

«Бабушка Натальи Батаниной, Ия Михайловна, являлась автором метода дешифрирования аэрофотоснимков для поиска археологических объектов. Благодаря ему в своё время была открыта «Страна городов» - большинство таких поселений, как Аркаим, на территории Челябинской области. Этому методу Ия Михайловна обучила только Наталью, поэтому сейчас она является обладателем секретов «фамильного мастерства». К ней обращаются за помощью специалисты со всей страны и из-за рубежа. Так об археологах ЧелГУ узнаёт весь мир», - отметила директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова.

Как отмечают в пресс-службе вуза, дистанционные методы исследования обычно предшествует полевым разведкам. Используя старые аэрофотоснимки и современные космоснимки, археологи могут предварительно изучить участки местности, которые им интересны и перспективны в плане расположения памятников, малоизученны или планируются к застройке какими-либо хозяйственными объектами. Именно на этом этапе можно обнаружить новые древние объекты. Сравнивая снимки разных лет, можно также мониторить состояние уже известных памятников.

Сейчас археологи ЧелГУ вместе с коллегами из Питтсбургского университета США проводят исследование по программе масштабного радиоуглеродного датирования поселения и могильников эпохи Аркаима, расположенных у села Степное в Пластовском районе Челябинской области.

Дата органических материалов, которые остаются в культурном слое - костей, тканей, деревянных предметов, почвы измеряется путём соотношения содержания в материале радиоактивного изотопа углерода 14С.

На данный момент получено около 25 дат, позволяющих определить время создания отдельных объектов - погребений, жилищ, курганов на древних памятниках и оценить, как изменялась культура и экономика древних жителей степи в период существования «Страны городов» и Аркаима.

Этим летом планируется провести исследование укреплённого поселения аркаимского типа Степное с помощью микромагнитной съёмки, для проведения которой приглашён специалист Института геофизики УрО РАН Владислав Носкевич.

Уральские учёные сопоставят показатели с данными старых снимков и современным 3D-планом, снятым Натальей Батаниной с помощью электронного тахеометра. Эти исследования направлены на изучение древней архитектуры аркаимских поселений: отчего то или иное поселение имело определенную форму (круг, квадрат, прямоугольник), была ли эта форма продиктована жизненной необходимостью, местом расположения, как она менялась со временем.

 

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