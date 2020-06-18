Бабушкин секрет помог археологу ЧелГУ обнаружить древнее поселение

Сотрудник Челябинского государственного университета Наталья Батанина обнаружила несколько древних памятников на Южном Урале, подробное обследование которых археологи вуза планируют начать со стартом полевого сезона.

В числе обнаруженных памятников - крупный могильник и поселение бронзового века. Объекты были найдены заведующей отделом археологии, этнографии, современной и исторической экологии учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ по материалам аэрофотоснимков XX века.

«Бабушка Натальи Батаниной, Ия Михайловна, являлась автором метода дешифрирования аэрофотоснимков для поиска археологических объектов. Благодаря ему в своё время была открыта «Страна городов» - большинство таких поселений, как Аркаим, на территории Челябинской области. Этому методу Ия Михайловна обучила только Наталью, поэтому сейчас она является обладателем секретов «фамильного мастерства». К ней обращаются за помощью специалисты со всей страны и из-за рубежа. Так об археологах ЧелГУ узнаёт весь мир», - отметила директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова.

Как отмечают в пресс-службе вуза, дистанционные методы исследования обычно предшествует полевым разведкам. Используя старые аэрофотоснимки и современные космоснимки, археологи могут предварительно изучить участки местности, которые им интересны и перспективны в плане расположения памятников, малоизученны или планируются к застройке какими-либо хозяйственными объектами. Именно на этом этапе можно обнаружить новые древние объекты. Сравнивая снимки разных лет, можно также мониторить состояние уже известных памятников.

Сейчас археологи ЧелГУ вместе с коллегами из Питтсбургского университета США проводят исследование по программе масштабного радиоуглеродного датирования поселения и могильников эпохи Аркаима, расположенных у села Степное в Пластовском районе Челябинской области.

Дата органических материалов, которые остаются в культурном слое - костей, тканей, деревянных предметов, почвы измеряется путём соотношения содержания в материале радиоактивного изотопа углерода 14С.

На данный момент получено около 25 дат, позволяющих определить время создания отдельных объектов - погребений, жилищ, курганов на древних памятниках и оценить, как изменялась культура и экономика древних жителей степи в период существования «Страны городов» и Аркаима.

Этим летом планируется провести исследование укреплённого поселения аркаимского типа Степное с помощью микромагнитной съёмки, для проведения которой приглашён специалист Института геофизики УрО РАН Владислав Носкевич.

Уральские учёные сопоставят показатели с данными старых снимков и современным 3D-планом, снятым Натальей Батаниной с помощью электронного тахеометра. Эти исследования направлены на изучение древней архитектуры аркаимских поселений: отчего то или иное поселение имело определенную форму (круг, квадрат, прямоугольник), была ли эта форма продиктована жизненной необходимостью, местом расположения, как она менялась со временем.