Челябинский «Чугунок» и в Озерске варил превосходно

В Озёрске (Челябинская область) в театре драмы и комедии «Наш дом» с большим успехом в минувшие выходные, 12 и 13 ноября, прошёл III областной фестиваль театральных капустников «Чугунок». Он стал не только событием для города, но и уникальным подарком для юбилейного сезона «Нашего дома».

Яркий театральный праздник два дня представлял юмористов и острословов: сначала членам жюри в отборочном туре, а затем зрителям в роскошном гала-концерте лауреатов и призёров. В отборочном туре участвовали коллективы из Челябинска, Миасса, Верхнего Уфалея, Озерска под судейством асов капустного жанра из Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. А заключительный день, вопреки суевериям и организационным трудностям, стал для зрителей счастливым, ярким, незабываемым праздником, который длился более трёх часов. И хотя конкурсантов в этот раз по веским причинам было меньше, чем на предыдущем «Чугунке», щедрую вкусную приправу внесли в него гости – опытные мастера капустников. Зрители восторженно реагировали на изящные миниатюры в исполнении актеров Мытищенского театра «ФЭСТ», острые и юмористические стихи московского поэта, режиссёра, драматурга Сергея Плотова, уморительные каламбуры из журнала «Красная Бурда» Владимира Маурина и Владимира Логинова (Екатеринбург).

Сергей Плотов

И, конечно же, дружными аплодисментами поддерживали участников, своих земляков – актеров Челябинского Молодежного театра, театра «Вымысел» из Верхнего Уфалея и дебютантов в жанре капустника – студентов Челябинского института культуры и Озёрского колледжа искусств. После каждого номера под овации переполненного зала на сцену выходили многократные лауреаты разных фестивалей и смотров, ведущие актёры «Нашего дома», хорошо всем известные как вокальное трио «Трое». Но рождённый в Челябинске «Чугунок» (его отец – Юрий Сычёв, директор областного Киноцентра имени С.А.Герасимов) не мог обойти своим вниманием челябинцев.

И накануне, 14 ноября, в Учебном театре института культуры гала-концерт с поздравлениями победителей фестиваля полностью повторился.

Вот имена, отмеченные наградами «Чугунка».

Дипломами почетного гостя были награждены театр «ФЭСТ» и актриса Магнитогорского драматического театра Елене Кононенко.

Специальным призом жюри и призом от журнала «Красная Бурда» было отмечено выступление группы студентов Челябинского института культуры.

Бронзовый чугунок получили студенты Озерского колледжа искусств за миниатюру «Люби» ( курс Андрея Сюськина).

Серебряный чугунок увёз в Верхний Уфалей «Вымысел» (капустник «В поисках х.р.»).

Обладателем «Гран-при» - золотого чугунка стал Челябинский Молодежный театр за капустник «Квартет минус один». Удостоенный высшей награды этот театр получил приглашение на участие во Всероссийском фестивале театральных капустников «Веселая коза», который пройдёт в Нижнем Новгороде в 2023 году.