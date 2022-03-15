15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
Магнитогорский металлургический комбинат приступил к замене агломашин
15.03.2022
Россия ограничила вывоз из страны сахара и зерна
15.03.2022
Челябинский Дом архитектора приглашает на фотовыставку, воспевающую Южный Урал
15.03.2022
В России могут ввести уголовную ответственность за фиктивные браки
15.03.2022
Правительство России призвало граждан не закупать товары впрок
Челябинский Дом архитектора приглашает на фотовыставку, воспевающую Южный Урал
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022