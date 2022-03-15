Челябинский Дом архитектора приглашает на фотовыставку, воспевающую Южный Урал

В челябинском Доме архитектора в пятницу, 18-го марта, откроется фотовыставка, посвященная красотам и достопримечательностям Южного Урала.

Экспозиция является частью проекта «Арт-экспедиция 1406», который был реализован в августе-сентябре прошлого года: фотографы из 13-ти российских регионов исследовали маршрут из уникальных природных и исторических локаций Челябинской области, создавая на пути следования творческие перформансы, режиссерские постановки и арт-объекты.

Снимки, рассказывающие о творческом процессе и результатах экспедиции, образовали фотовыставку, которая уже побывала в Саранске, Ульяновске, Рязани, Москве, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Теперь выставка готовится к открытию в Челябинске.

Как отмечают в телеграм-канале Дома архитектора, 18-го марта в 18 часов 30 минут состоятся открытие выставки, презентация документального фильма о путешествии и регионе, показ брендовых роликов. Организаторы арт-экспедиции расскажут о проекте, его партнеры – о маршрутах Челябинской области.

Вход на мероприятие - свободный, регистрация - на входе. Выставка открыта для свободного посещения с 18-го марта по первое апреля ежедневно, с девяти утра до восьми вечера.