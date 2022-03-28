Челябинцам предлагают поделиться своими велоисториями

Дом архитектора Челябинска предлагает горожанам рассказать свою велоисторию.

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«Красная «Кама» была твоим лучшим другом в школе, а сейчас ты ездишь на велосипеде в универ или на работу, гоняешь на фиксе или катаешься по выходным с семьей в парке? Что такое для тебя велосипед? Расскажи свою историю любви к двухколесному транспорту», - призывают в челябинском Доме архитектора.

Отметим, сбор рассказов челябинцев ведется для большого мероприятия о велокультуре, которое состоится в апреле. Историю нужно сопроводить фотографиями в хорошем качестве – для печати.

Анкеты принимаются до пятого апреля включительно.