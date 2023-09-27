Челябинский хор им. Михальченко даст гастроли в Республике Дагестан

Камерный хор имени Михальченко Челябинской государственной филармонии с 27 по 30 сентября даст концерты в Республике Дагестан.

В Республике Дагестан Камерный хор представит уникальную программу «Хоровой mix», которая удивит слушателей своим разнообразием и широтой. На концертах прозвучат композиции из современных сериалов «Игра престолов» и «Ведьмак», а также из легендарного фильма «007: Координаты «Скайфолл». Особую часть программы займут русские народные песни: «Небылицы», «В темном лесе», «Ванечка, приходи», «Час да по часу». К тому же, зритель услышит произведения русских поэтов Якова Полонского и Александра Пушкина. Концерты пройдут в государственном историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике г. Дербент и на летней эстраде Дагестанской государственной филармонии г. Махачкала.

«Ждём, что поездка принесёт нам много новых впечатлений от знакомства с этим гостеприимным краем. Ждем, что получится подарить радость и хорошее настроение своим творчеством всем тем, кто придет на наши концерты. Надеемся, что этому поспособствует подготовленная нами разнообразная и интересная программа, в которой прозвучат хоровые миниатюры русских композиторов, классика зарубежной эстрады, саундтреки из современных фильмов и сериалов, и, конечно же, обработки русских народных песен», – поделилась главный дирижёр и художественный руководитель Челябинского камерного хора им. В. В. Михальченко Ольга Селезнёва.

Камерный хор им. Михальченко блистает на челябинской сцене, покоряет российские и зарубежные площадки почти 50 лет. Артистам горячо аплодировали в Италии, Латвии, Чехии, Франции и Германии. Концерты Камерного хора с головокружительным успехом проходили в Москве, Волгограде, Екатеринбурге и во многих других городах России. Признание зрителей закономерно вытекает из цельной концепции хора – творчество коллектива несет глубокую правду о мире, человеке и его душе, заставляет задуматься о вечных человеческих ценностях и поднимает над обыденностью.