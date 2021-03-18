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Челябинский театр драмы получит федеральные деньги на модернизацию сцены

Проект реконструкции сценического оборудования Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова получил положительное заключение. Модернизация сцены станет следующим этапом в ходе капитального ремонта театра.

Накануне депутат Госдумы от региона Елена Ямпольская заявила, что собирается добиться выделения из федерального бюджета очередного транша для региона. Полученные средства планируется направить на реконструкцию сцены челябинского драмтеатра, сообщили в пресс-службе минкульта региона.

В прошлом году при активном участии Ямпольской министерство культуры РФ заложило в федеральный бюджет средства на реновацию челябинского театра драмы. По федеральной линии челябинский театр получит более 240 млн рублей на капремонт.

«Местные журналисты называют это «отдельными реверансами Ямпольской в сторону области»... Попробуем сделать еще один подобный «реверанс» — на модернизацию сценического оборудования. И дай Бог любому региону побольше таких “реверансов”», - сказала председатель комитета по культуре в интервью Федеральному агентству новостей.

Это станет заключительным аккордом пятилетней работы Ямпольской в качестве депутата ГосДумы от Челябинской области.

«За пять лет мы настолько подружились с местной интеллигенцией, деятелями и работниками культуры, подвижниками и энтузиастами, что всю возможную помощь им я считаю своим долгом», - подчеркнула Елена Александровна.