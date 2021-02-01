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Челябинский театр готовится удивить зрителя знаменитым «Фаустом»

На сцене челябинского государственного театра оперы и балета имени Глинки 20-го и 21-го февраля будут показывать знаменитого «Фауста» Шарля Гуно. В постановках задействованы новые исполнители и приглашенный артист.

«В челябинской афише этот спектакль появляется нечасто. Впечатляющая многоуровневая сценография и необычная режиссерская концепция сделали данную постановку одной из самых сложных и уникальных в репертуаре театра. Особого мастерства опера «Фауст» требует и от самих исполнителей», - отметила пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.

В первый день показа, 20-го февраля, в образе Мефистофеля зрители увидят приглашенного солиста – заслуженного артиста России, лауреата международного конкурса Николая Лоскуткина (Новосибирск).

В партии Фауста выступит лауреат международного конкурса Павел Чикановский, в партии Маргариты – лауреат международных и всероссийских конкурсов Гузелья Шахматова.

Обладатель редкого мужского голоса – контратенор, лауреат международного конкурса Артем Крутько воплотит образ Зибеля.

А 21-го февраля главные партии исполнят лауреаты международных конкурсов Алексей Пьянков (Фауст) и Екатерина Батуева (Бычкова) (Маргарита). В роли Мефистофеля зрители увидят Павла Локшина.

Впервые в спектакле примет участие лауреат и дипломант международных конкурсов Екатерина Пыжова – солистка, которая недавно была принята в челябинскую труппу, примерит образ Зибеля.

К дебюту готовится и лауреат всероссийского конкурса Артур Андриасян, которому предстоит перевоплощение в Старого Фауста.

Ознакомиться с полным составом исполнителей и приобрести билеты можно здесь.