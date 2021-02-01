Челябинский театр готовится удивить зрителя знаменитым «Фаустом»

На сцене челябинского государственного театра оперы и балета имени Глинки 20-го и 21-го февраля будут показывать знаменитого «Фауста» Шарля Гуно. В постановках задействованы новые исполнители и приглашенный артист.
«В челябинской афише этот спектакль появляется нечасто. Впечатляющая многоуровневая сценография и необычная режиссерская концепция сделали данную постановку одной из самых сложных и уникальных в репертуаре театра. Особого мастерства опера «Фауст» требует и от самих исполнителей», - отметила пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.
В первый день показа, 20-го февраля, в образе Мефистофеля зрители увидят приглашенного солиста – заслуженного артиста России, лауреата международного конкурса Николая Лоскуткина (Новосибирск).
В партии Фауста выступит лауреат международного конкурса Павел Чикановский, в партии Маргариты – лауреат международных и всероссийских конкурсов Гузелья Шахматова.
Обладатель редкого мужского голоса – контратенор, лауреат международного конкурса Артем Крутько воплотит образ Зибеля.
А 21-го февраля главные партии исполнят лауреаты международных конкурсов Алексей Пьянков (Фауст) и Екатерина Батуева (Бычкова) (Маргарита). В роли Мефистофеля зрители увидят Павла Локшина.
Впервые в спектакле примет участие лауреат и дипломант международных конкурсов Екатерина Пыжова – солистка, которая недавно была принята в челябинскую труппу, примерит образ Зибеля.
К дебюту готовится и лауреат всероссийского конкурса Артур Андриасян, которому предстоит перевоплощение в Старого Фауста.
Ознакомиться с полным составом исполнителей и приобрести билеты можно здесь.