23.06.2021
Челябинский театр кукол приглашает на премьеру мюзикла «Бибигон»
22.06.2021
Ночью у пострадавшего от пожара дома в Залесье будут пожарные и полиция, завтра оценят ущерб
22.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня
22.06.2021
В футбол играли настоящие артисты
22.06.2021
Юноша из Коркино посягнул на святое: реабилитация фашизма в России не пройдет
22.06.2021
Озёрское Трио "Трое" покорило нижегородскую «Весёлую Козу»
Челябинский театр кукол приглашает на премьеру мюзикла «Бибигон»
28.04.2021
Театр кукол Челябинска в майские дни исполнит «Полонез Огинского»
09.03.2021
Челябинский кукольный театр переезжает
01.12.2020
Челябинский театр кукол ждет на гастроли театр из Москвы
19.10.2020
Челябинский театр кукол запускает «Соломенного жаворонка» в сеть
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021