Челябинский театр кукол  приглашает на премьеру мюзикла «Бибигон»

Челябинский театр кукол, переселившись на время ремонта основного здания во Дворец культуры ЧЭРЗ, продолжает радовать детвору новыми постановками. В выходные, 26 и 27 июня, на сцене ДК состоится премьера мюзикла для детей «Бибигон».

«Мюзикл поставлен по мотивам сказки Корнея Чуковского «Приключения

Бибигона» и адресован детям с трёх лет. Бибигон – это загадочное существо. Он свалился с Луны и оказался на даче, где живёт дедушка с двумя внучками. С этого момента жизнь обитателей дачи превратилась в весёлый праздник. Бибигон ни на минуту не давал им соскучиться. В силу своего неугомонного нрава, буйной фантазии и тяги к приключениям этот храбрый малыш столкнулся со многими опасностями, но из всех передряг вышел победителем», - рассказывает заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина.

Постановку нового спектакля осуществил Александр Борок, заслуженный артист РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска». Художник – Захар

Давыдов из Санкт-Петербурга, тоже лауреат «Золотой Маски». Музыку к «Бибигону» написал московский композитор Андрей Занога.

Роли в премьере исполнят артисты Екатерина Асанкина, Мария Ахмедова, Наталья Балдина, Елена Блажеева, Арина Жарикова, Арина Згурская, Василий Лаврентьев, Антон Ничеухин, Фёдор Псарёв и Артём Чистяков.

Адрес Дворца культуры ЧЭРЗ – переулок Островского, 8. Время премьерного показа 26 и 27 июня - 11 и 13.30

С афишей театра можно ознакомиться на его сайте, а билеты приобрести в городских

зрелищных кассах, на сайте театра кукол и в кассе ДК ЧЭРЗ.