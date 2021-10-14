Челябинский театр кукол в День отца сделает сюрприз всем папам

Челябинский театр кукол имени В.Вольховского в ближайшее воскресенье, 17 октября, приглашает на спектакль «Терем-теремок» малышей от четырёх лет с их папами, которым подарит бесплатные билеты.

В этом году в стране появился новый официальный праздник - День отца. Праздноваться он будет в третье воскресенье октября органично дополнит семейные праздники, которые уже есть в календаре - День матери, День защиты детей, День семьи, любви и верности. В честь нового праздника театр кукол и подарит всем отцам челябинских малышей от четырех лет бесплатный билет на спектакль«Терем-теремок», который состоится 17 октября (в 11 и 13.30). Эту приятную новость сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина.

«Пригласительный билет можно получить в кассе ДК ЧЭРЗ по адресу переулок Островского, 8 с девяти утра до шести вечера, начиная с

сегодняшнего дня, - рассказала она.- Акция распространяется только на героев праздника, для остальных членов семьи нужно будет приобрести билеты.

Коллектив театра кукол с удовольствием присоединяется к празднованию Дня отца. Например, главный режиссер театра Александр Борок со своими сыновьями Степаном и Мироном примет участие в квесте Международного Большого Детского фестиваля. А актер театра Василий Лаврентьев с сыновьями-подростками Петей и Димой посмотрят в этот день трогательный, добрый, семейный фильм «Дорога домой». Театр ждет всех отцов, а также их маленьких чад на спектакле «Терем- теремок» 17 октября (в 11 и 13.30) в театре кукол по адресу переулок Островского, 8, Дом культуры ЧЭРЗ.