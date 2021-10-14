14.10.2021
«Томас» отметит свое 25-летие хитами и новыми песнями на челябинской сцене
14.10.2021
Сергей Миронов вновь поднял вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
14.10.2021
Бизнесмен из Нязепетровского района вырубил сосен на десять миллионов рублей
14.10.2021
Челябинский театр кукол в День отца сделает сюрприз всем папам
14.10.2021
Челябинцев призывают присоединиться к Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
14.10.2021
В Сосновском районе в аварии с грузовым тягачом пострадали три водителя
Челябинский театр кукол в День отца сделает сюрприз всем папам
Валерий Сундарев: Мы всегда оставляем место для джазового хулиганства
14.10.2021
В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида
13.10.2021
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021