Челябинский театр оперы и балета озвучил новогоднюю афишу

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки в период с 23-го декабря по восьмое января предлагает зрителям разнообразную праздничную программу.

В афише театра - спектакли «Волшебник Изумрудного города» (0+), «Щелкунчик» (6+) и Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае…» (6+).

Сказка для семейного просмотра

Зимние каникулы - прекрасное время для семейного похода в театр. В праздничный репертуар этого сезона вошел мюзикл «Волшебник Изумрудного города» режиссера Вадима Кейша.

Зрителям предстоит отправиться в Голубое и Желтое королевства, сойтись в опасной схватке со злой колдуньей. Компанию в этом приключении составят знакомые с детства герои: девочка Дороти, собачка Тотошка, Железный Дровосек и Соломенное чучело.

Захватывающее действие спектакля поддерживает легкая и запоминающаяся музыка композитора Игоря Якушенко, а яркое оформление сцены и впечатляющие костюмы созданы по эскизам известных челябинских художников Антона и Елены Сластниковых.

Всеми любимый «Щелкунчик»

«Щелкунчик» по праву можно назвать одним из самых популярных спектаклей. В челябинском театре этот балет Чайковского поставил знаменитый творческий тандем хореографа, народного артиста России Юрия Клевцова и художника Дмитрия Чербаджи.

Все происходящее на сцене завораживает: елка разрастается до гигантских размеров, бальная зала превращается в зимний лес, танцующие снежинки парят в воздухе. Но главное достоинство этого балета - гениальная музыка. Адажио, вальс цветов, танец Феи Драже, марш - эти мелодии создают атмосферу настоящего волшебства и знакомы практически всем.

Рождественский Штраус-концерт

По традиции в афишу включен Штраус-концерт «На прекрасном голубом Дунае…». Это событие - своего рода аналог всемирно известного концерта Венского филармонического оркестра в Золотом зале Музикферайна, который проходит в Австрии с 1939 года.

В челябинском театре программу составляет дирижер Александр Матушкин. На концерте обязательно звучат искрометная полька «Гром и молния», прославленный «Марш Радецкого», вальс «На прекрасном голубом Дунае» и другие великолепные сочинения композиторов австрийской династии. Ждут зрителей и музыкальные сюрпризы от оркестра и солистов оперной труппы.

На все события можно приобрести билеты по Пушкинской карте, рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.

ФОТО: Челябинский театр оперы и балета имени Глинки