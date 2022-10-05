Через 102 года на сцене «Омнибуса» вновь появился «Лес»

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» состоялось торжественное открытие нового 103-го театрального сезона. Это событие вылилось в праздник, которого всегда с волнением ждут как театралы города, так и сами артисты.

Под аплодисменты полного зрительного зала на сцену вышла вся труппа «Омнибуса». Директор театра, заслуженный работник культуры РФ, председатель Челябинского областного отделения СТД РФ Александр Романов и главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский поздравили зрителей с началом сезона.

Свою искреннюю благодарность творческий коллектив выразил руководству городского округа и собранию депутатов, которые поддерживают многие творческие программы и проекты театра, а это - театральные уроки-спектакли, Неделя милосердия, новогодняя кампания и другие. За многолетнее деловое сотрудничество и помощь «Омнибус» поблагодарил своих давних друзей - коллективы завода «Стройтехника» и «Златоустовской оружейной фабрики».

Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью «Омнибуса» Светлана Трофимова, на прошедшем торжестве руководители театра познакомили зрителей с премьерами, которые они увидят до конца этого года. Среди новых спектаклей, которые пополнят репертуар, - театральный урок-спектакль «Хотите-верьте, хотите – нет» в постановке заслуженного артиста РФ Вячеслава Борисова, сказка «Аленький цветочек» С. Аксакова, над которой работает челябинский режиссёр заслуженный работник культуры РФ Михаил Филимонов, и три спектакля главного режиссёра «Омнибуса» Бориса Горбачевского - трагикомедия «Лес» А.Н. Островского, народная комедия «Семейный портрет глазами постороннего» С. Лобозерова и новогодняя сказка «Волшебный бал Золушки» Е. Шварца.

С новым театральным сезоном зрителей и коллектив «Омнибуса» поздравил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский. И от имени командования Чебаркульской танковой дивизии он поблагодарил артистов за шефские спектакли.

По давней доброй традиции на открытии сезона артистам были вручены театральные премии. Диплома лауреата городской премии «Бенефис» в области театрального искусства была удостоена Екатерина Крыгина.

Премии, учрежденные ООО «Златоустовская оружейная фабрика», получили: Алёна Михеева за роль Медсестры в спектакле «Ловушка для одинокого мужчины», Виктория Фролова за роль Веры Павловны в спектакле «Ход конем», заслуженный артист РФ Александр Антонов за роль Комиссара полиции в спектакле «Ловушка для одинокого мужчины», Алексей Тегленков за роль Леонида в спектакле «Ход конем».

Сезон открылся знаковым для «Омнибуса» спектаклем – трагикомедией «Лес» А.Н. Островского, которую поставил главный режиссер «Омнибуса» Борис Горбачевский. Над новой постановкой работали также художник-постановщик В. Хлыбов (Уфа), художник по костюмам Л. Файзулина, художник по свету С. Насонова (г. Москва). Именно с пьесы А.Н.Островского 31октября 1920 года начал свою биографию старейший на Урале Златоустовский театр. А премьера, открывшая его новый сезон, - это ещё и дань памяти великому драматургу, посвящение его юбилею - 200-летию со дня рождения.