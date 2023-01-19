Детская хоровая капелла из Челябинска завоевала Гран-при фестиваля «Песни над Невой»

Челябинская хоровая капелла мальчиков и юношей «Созвучие» удостоилась наград XVII Международного конкурса-фестиваля «Песни над Невой». Коллектив получил дипломы и звание лауреата II степени, а ансамбль юношей, входящий в его состав, стал обладателем главного приза - Гран-при, состоявшегося в Санкт-Петербурге.

Капелла «Созвучие» занимается на базе Детской школы искусств № 9 и успешно выступает на конкурсах разного уровня.

За минувшие годы хор побывал на конкурсах в Италии, Венгрии, Германии, Австрии, Болгарии, Грузии, неизменно получая высокую профессиональную оценку своего исполнительского уровня. С 2015 года участники детской группы хора регулярно участвуют в составе Большого Детского хора России под руководством В.А. Гергиева, на постоянной основе выступают в спектаклях Челябинского государственного театра оперы и балета им М.И.Глинки.