Южноуральские дети смогут бесплатно посещать кружки и секции

В новом учебном году каждый ребенок из Челябинской области получит социальный сертификат, электронные средства которого можно будет потратить на обучение в кружках и секциях дополнительного образования. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», в рамках которого выделяются бюджетные средства на обучение детей в возрасте от пяти до 18 лет, запущен во всех регионах России в пилотном режиме. Начавшийся 2023-2024 учебный год покажет, насколько идея окажется востребована.

Система социальных сертификатов на услуги дополнительного образования детей заработала с первого сентября, и жители Челябинской области оформили уже более 15 тысяч электронных сертификатов, сообщила на своей странице в соцсетях первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Сертификат дает шанс многим родителям отправить детей на платные дополнительные занятия, — комментирует Ирина Гехт. — В этом и есть основная идея: расширить дополнительное образование, повысить конкуренцию среди образовательных организаций, дать ребенку право выбора разных секций в рамках одного и того же сертификата. Образовательные учреждения сами решают, какие из программ можно будет оплатить сертификатом, но уверена, число предлагаемых детям и подросткам занятий будет только расти».

Получить электронный сертификат родители или законные представители детей могут двумя способами, при этом понадобятся паспорт и свидетельство о рождении, а вот идти никуда не придётся — достаточно иметь доступ в Интернет.

Первый способ. Оформить заявление на едином портале «Госуслуги» в разделе «Дети/Образование», перейдя во вкладку «Запись в кружки и секции». При записи на программу с оплатой по сертификату, он будет выдан автоматически.

Второй способ. Воспользоваться новой опцией «Получить сертификат» в личном кабинете в системе «Сетевой город».

По своей сути социальный сертификат является постоянным лицевым счетом, который присваивается ребенку до достижения им совершеннолетия, и каждый год пополняется из государственного бюджета на определенную сумму, которую нельзя ни обналичить, ни передать другому ребенку. Можно только выбрать платную программу допобразования и посещать занятия безвозмездно — услуги образовательной организации будут покрыты номиналом сертификата. По такому же принципу работает именная «Пушкинская карта», позволяющая молодым россиянам посещать любые культурные мероприятия, оплатив билеты из ежегодно пополняемой денежной суммы на балансе карты.

Применить социальный сертификат можно будет только к программам, прошедшим независимую оценку качества предоставляемых услуг и имеющим маркер «доступна оплата сертификатом» на сайте «Госуслуги» или на открытом портале Навигатор дополнительного образования детей Челябинской области. В личном кабинете на портале «Навигатор» можно будет не только выбрать программу и узнать подробности, но и увидеть остаток средств на сертификате.

В разных субъектах страны или муниципалитетах области суммы, перечисляемые ежегодно государством на счет социального сертификата, будут различаться, как уточняют специалисты из Областного центра дополнительного образования детей.

«В одном муниципалитете это может быть шесть тысяч рублей, а в другом — пятнадцать тысяч и даже больше, — комментируют в Областном центре дополнительного образования детей. — Нормативные затраты на реализацию образовательных программ определяют муниципалитеты, и эта стоимость складывается из нескольких факторов, в том числе уровня зарплаты педагогов, стоимости средств обучения, коммунальных платежей».

А вот количество посещаемых ребенком кружков не ограничено. Записаться можно сразу на несколько программ и в разные организации, исходя из возможности успевать повсюду и из плотности расписания занятий. И, естественно, ориентируясь на номинал сертификата. Если какие-то занятия наскучат ребенку, или он захочет сосредоточиться на другом направлении творчества или физической активности, то нужно просто написать заявление об отчислении. Сменить кружок можно столько раз, сколько потребуется. С сертификата будут списаны средства за уже посещенные занятия, а оставшиеся деньги пойдут на оплату другой программы. В конце учебного года неиспользованный номинал сертификата вернется в госбюджет.