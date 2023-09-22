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В пятницу, 22 сентября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую
22.09.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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22.09.2023

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22.09.2023

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Социальный сертификат
дополнительное образование
Ирина Гехт
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22.09.2023 18:58
Фото: Областной центр дополнительного образования детей

Южноуральские дети смогут бесплатно посещать кружки и секции

В Челябинской области ввели социальные сертификаты на дополнительное образование детей

В новом учебном году каждый ребенок из Челябинской области получит социальный сертификат, электронные средства которого можно будет потратить на обучение в кружках и секциях дополнительного образования. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», в рамках которого выделяются бюджетные средства на обучение детей в возрасте от пяти до 18 лет, запущен во всех регионах России в пилотном режиме. Начавшийся 2023-2024 учебный год покажет, насколько идея окажется востребована.

Система социальных сертификатов на услуги дополнительного образования детей заработала с первого сентября, и жители Челябинской области оформили уже более 15 тысяч электронных сертификатов, сообщила на своей странице в соцсетях первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Сертификат дает шанс многим родителям отправить детей на платные дополнительные занятия, — комментирует Ирина Гехт. — В этом и есть основная идея: расширить дополнительное образование, повысить конкуренцию среди образовательных организаций, дать ребенку право выбора разных секций в рамках одного и того же сертификата. Образовательные учреждения сами решают, какие из программ можно будет оплатить сертификатом, но уверена, число предлагаемых детям и подросткам занятий будет только расти».

Получить электронный сертификат родители или законные представители детей могут двумя способами, при этом понадобятся паспорт и свидетельство о рождении, а вот идти никуда не придётся — достаточно иметь доступ в Интернет.

Первый способ. Оформить заявление на едином портале «Госуслуги» в разделе «Дети/Образование», перейдя во вкладку «Запись в кружки и секции». При записи на программу с оплатой по сертификату, он будет выдан автоматически.

Второй способ. Воспользоваться новой опцией «Получить сертификат» в личном кабинете в системе «Сетевой город».

По своей сути социальный сертификат является постоянным лицевым счетом, который присваивается ребенку до достижения им совершеннолетия, и каждый год пополняется из государственного бюджета на определенную сумму, которую нельзя ни обналичить, ни передать другому ребенку. Можно только выбрать платную программу допобразования и посещать занятия безвозмездно — услуги образовательной организации будут покрыты номиналом сертификата. По такому же принципу работает именная «Пушкинская карта», позволяющая молодым россиянам посещать любые культурные мероприятия, оплатив билеты из ежегодно пополняемой денежной суммы на балансе карты.

Применить социальный сертификат можно будет только к программам, прошедшим независимую оценку качества предоставляемых услуг и имеющим маркер «доступна оплата сертификатом» на сайте «Госуслуги» или на открытом портале Навигатор дополнительного образования детей Челябинской области. В личном кабинете на портале «Навигатор» можно будет не только выбрать программу и узнать подробности, но и увидеть остаток средств на сертификате.

В разных субъектах страны или муниципалитетах области суммы, перечисляемые ежегодно государством на счет социального сертификата, будут различаться, как уточняют специалисты из Областного центра дополнительного образования детей.

«В одном муниципалитете это может быть шесть тысяч рублей, а в другом — пятнадцать тысяч и даже больше, — комментируют в Областном центре дополнительного образования детей. — Нормативные затраты на реализацию образовательных программ определяют муниципалитеты, и эта стоимость складывается из нескольких факторов, в том числе уровня зарплаты педагогов, стоимости средств обучения, коммунальных платежей».

А вот количество посещаемых ребенком кружков не ограничено. Записаться можно сразу на несколько программ и в разные организации, исходя из возможности успевать повсюду и из плотности расписания занятий. И, естественно, ориентируясь на номинал сертификата. Если какие-то занятия наскучат ребенку, или он захочет сосредоточиться на другом направлении творчества или физической активности, то нужно просто написать заявление об отчислении. Сменить кружок можно столько раз, сколько потребуется. С сертификата будут списаны средства за уже посещенные занятия, а оставшиеся деньги пойдут на оплату другой программы. В конце учебного года неиспользованный номинал сертификата вернется в госбюджет.

Автор: Анастасия Ивановская
Социальный сертификат
дополнительное образование
Ирина Гехт
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Произошло повторное обрушение в доме в Балашихе, где взорвался газ

20.09.2023 13:47

В Челябинске получил квартиру от мэрии герой СВО Александр Сазонов

20.09.2023 13:21

Под завалами дома в Балашихе слышны голоса женщины и ребенка

20.09.2023 12:35

В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)

20.09.2023 12:26

В Челябинске поставили на паузу поиск разработчика предпроектной документации на реконструкцию трамвайного депо №1

20.09.2023 12:08

В Челябинской области установят условия включения СНТ в границы населенных пунктов

20.09.2023 11:32

В Челябинске озеленят новую дорогу по улице 2-й Эльтонской

20.09.2023 10:45

Челябэнерго обеспечил электроснабжение дорожной лаборатории в Челябинске

20.09.2023 10:42

В Челябинской области на пять часов перекроют движение на М-5

20.09.2023 10:41

Пропавший в Челябинской области грибник найден мертвым

20.09.2023 10:00

Библиотека имени Пушкина приглашает челябинцев на благотворительный концерт в помощь животным

20.09.2023 09:49

Под Чебаркулем располагается единственная в регионе Богородицецелительницкая часовня

20.09.2023 09:20

В Челябинске домашних собак и кошек бесплатно привьют от бешенства

20.09.2023 09:18

Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей

20.09.2023 08:58

Доверчивая пенсионерка из Миасса лишилась двух миллионов, поверив мошенникам

20.09.2023 08:55

С начала года в Челябинской области построено более 6,2 тысячи жилых домов

19.09.2023 21:18

Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске

19.09.2023 19:37

Новый вариант ковида «Пирола» более заразный, чем его предшественники

19.09.2023 19:23

В Челябинске пройдут гастроли театров кукол из четырёх городов