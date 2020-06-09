Для вас играет Элизбар

Сегодня у почетного гостя нашей рубрики Элизбара - день рождения. Поздравляем маэстро с этим прекрасным днём и желаем богатырского здоровья! Лада! Мира! Любви! Могучего творческого потока!

Элизбар (Эдуард Сиречь) - российский и венгерский музыкант-мультиинструменталист, композитор, арфотерапевт, основатель группы «Ann’Sannat.

Сегодня вы услышите «Море внутри»!

Арфотерапия с тибетскими поющими чашами на берегу Аравийского моря с шумом волн и криками чаек. Индия, Керала. Тривандрум. Кавалам.На тибетских чашах играет участница группы Анна Батурова.

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