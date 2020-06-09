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С добрым утром, Урал!

Для вас играет Элизбар

Культура
Сегодня, 11:33

Сегодня у почетного гостя нашей рубрики Элизбара - день рождения. Поздравляем маэстро с этим прекрасным днём и желаем богатырского здоровья! Лада! Мира! Любви! Могучего творческого потока!

Элизбар (Эдуард  Сиречь) - российский и венгерский музыкант-мультиинструменталист, композитор, арфотерапевт, основатель группы «Ann’Sannat.

Сегодня вы услышите «Море внутри»! 

Арфотерапия с тибетскими поющими чашами  на берегу Аравийского моря  с шумом волн и криками чаек. Индия, Керала. Тривандрум. Кавалам.На тибетских чашах играет участница группы Анна Батурова.

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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