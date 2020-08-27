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Для вас поет Марат Нигматуллин

Культура
Сегодня, 11:06
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Сегодня  снова гость нашей рубрики известный автор-исполнитель Марат Нигматуллин 

Марата любят слушатели – за искрометный юмор, за песни глубокого содержания, за оптимизм и веру в добро. В его песнях каждый находит что-то свое. 

Марат давно стал любимцем фестивалей, посвящённых ЗОЖ, экологии, йоге и самосовершенствованию. Его концерты – это действа, невообразимо сочетающие в себе медитацию, сатсанг, stand-up, трогательную лирику и ударную дискотеку. Без лишних усилий он заставляет зал смеяться, плакать, петь, танцевать, испытывать целую гамму разнообразных эмоций!

Но одно всегда неизменно – после концерта люди уходят со светящимися глазами, открытым сердцем, чувством умиротворения и радости на душе. 

Сегодня Марат поет для вас песню «Море».

Вот что он сам говорит об этой песне:

«Иногда каждому нужно посидеть на берегу внутреннего моря. Вспомнить, глядя на волны, что в жизни есть приливы и отливы. Вспомнить, что даже самые глубокие следы прибрежный песок помнит недолго. Вспомнить об этом и подумать о многом другом. Вспомнить, чтобы вернуться обновлённым.

Песня «Море» - это размышления человека, который сидит на берегу»

Что ж, слушайте и размышляйте.

Напомним, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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