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Доброе утро, Урал

Для вас поет Наташа Вострякова

Культура
Сегодня, 11:32

Сегодня для вас поёт гостья из Москвы Наташа Вострякова

 

Вообще-то Наташа хозяйка московской керамической мастерской Vestus. Ее основное дело сейчас - создание авторской керамики и обучение людей взаимодействию с глиной.

Как признается Наташа, музыка сопровождала ее с самого детства, ее мама - учитель по фортепиано.

Наташа сочиняет свои песни (музыка и слова) и исполняет песни других авторов со своим аккомпанементом на фортепиано или на гитаре.

Для рубрики «С добрым утром, Урал!»  она выбрала песню «Ветер перемен» (музыка М.И. Дунаевского, слова Н. Олева) - для нее это светлая песня о разных аспектах жизни и о вере.

 

 

Мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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