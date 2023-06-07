Фестиваль «Русский хоровод 2023» пройдет на новом месте

Фестиваль «Русский хоровод 2023» состоится 12 июня в Кыштымском городском округе. 27-ой по счету областной фестиваль народного творчества пройдёт на новом месте.

В этом году хоровод закружат в посёлке Слюдорудник на территории туристического центра «Провинция». Такое решение принято для ограничения нагрузки нагрузки на памятник природы, особо охраняемую территорию – Сугомакский природный комплекс.

«Областной праздник пройдет в День России, - комментирует предстоящее мероприятие Оксана Громова, директор Областного центра народного творчества, - в прологе фестиваля выступит заслуженный коллектив России ансамбль Ералаш, победитель Всероссийского фестиваля любительских коллективов фольклорный коллектив «Ярмарка» и студенты Челябинского института культуры. Преемственность поколений, традиционная русская культура- главный замысел праздничного фестиваля».

Артисты и зрители будут водить хоровод, изучать старинные русские забавы и игрища, участвовать в богатырских поединках и гулять на ярмарках мастеров декоративно-прикладного творчества.

Фестиваль ежегодно посещают несколько тысяч человек: творческие коллективы, мастера, зрители, которые приезжают в Кыштым из территорий Южного Урала, Свердловской области. Дополним, что «Русский хоровод» занесли в книгу рекордов России в категории «Самый многочисленный хоровод на открытом воздухе».