Форум о наследии нагайбаков провели в Челябинской области

В селе Фершампенуаз Челябинской области прошел общественный форум «Нагайбаки Южного Урала». Участниками областного мероприятия стали более 165 человек – ученые и работники культуры и образования Южного Урала и соседних регионов.

Пленарное заседание было посвящено теме «Культура нагайбаков в современном сообществе: проблемы идентификации». В рамках краеведческих чтений «Нагайбакское наследие» были представлены выставочные экспозиции «Традиционная одежда нагайбаков на рубеже веков», «Традиционное ткачество нагайбаков», «Родные напевы», выставка краеведческой литературы «Мой край родной. Тебя мы славим».

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, участники совместно подготовили предложения по сохранению наследия коренного малочисленного народа - нагайбаков, проживающих на территории Челябинской области.