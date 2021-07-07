Фотомарафон «Один день из жизни Троицка» пройдет с соблюдением антиковидных мер

До фотомарафона «Один день из жизни Троицка», главного события нынешнего «Фотофеста», остаются считанные дни. Он пройдет 10 июля при участии более 40 фотографов Челябинской области и соседних регионов.

Предполагалось, что Сабантуй станет для участников главным источником вдохновения и сюжетов, однако после его отмены под прицелом фотокамер будет повседневная жизнь города, в том числе и запланированные на этот день «Расулевские чтения».

«Важным условием проведения фотомарафона является соблюдение участниками масочного режима, — отмечает координатор «Фотофеста» Максим Грицук. — Кроме того, они должны будут предъявить справку о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку о наличии антител».

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Забег с фотокамерами стартует, как обычно, ровно в полночь, а накануне его участники побывают на открытии итоговой выставки «Фотограф года» в Государственном историческом музее Южного Урала.

На фото: Троицк в объективе Анатолия Колющенко. Когда-нибудь по снимкам марафонцев будут изучать историю города — так же, как мы сейчас изучаем ее, например, по работам этого блестящего фоторепортера.