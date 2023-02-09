Фотоработы Юрия Катаева на выставке «В поисках красоты»

В Челябинске в фойе восточной башни Исторического музея Южного Урала открылась выставка — дань памяти челябинскому фотохудожнику Юрию Катаеву (1954-2012).

Творческое наследие Юрия Катаева включает большое количество разноплановых снимков, среди которых выделяются те, которые можно отнести к игровой фотографии.

Как есть документальное кино, так есть и художественное или игровое кино, в котором актеры играют свои роли «по сценарию», где всем управляет и «дирижирует» режиссер.

Многие снимки, которые до середины марта могут увидеть зрители на выставке «В поисках красоты», можно отнести к такой игровой фотографии, в которой Юрий Катаев был мастером.

В Челябинске в 60-80-е годы был знаменитым городской фотоклуб, получивший звание «народный коллектив». Его школу прошел и Юрию Катаев, многому научившийся у старших мастеров фотографии – Владимира Белковского, Сергея Васильева. Позже он сам станет яркой фигурой в созданном фотоклубе «Каменный пояс». Если Владимир Белковский был художественным руководителем городского фотоклуба, то Юрий Катаев стал художественным руководителем «Каменного пояса».

У него учились и ему подражали юные фотографы, приходившие в новый фотоколлектив города.

Вспоминая о фотомастере, авторы экспозиции назвали ее «В поисках красоты». Думается, что зрители будут подолгу рассматривать работы фотохудожника и находить в них красоту.

«Когда прохожу мимо афиши выставки, на которой большого размера портрет Юрия, невольно смотрю ему в глаза и думаю, что он спросил бы сейчас нас – что нам удалось сделать за десять лет, как его не стало», - сказал на открытии выставки директор музея истории Южного Урала и фотограф, один из создателей «Каменного пояса» Владимир Богдановский.

Посмотреть выставку в музее можно бесплатно до середины марта.