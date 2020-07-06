Год Сергея Герасимова в Челябинской области

Следующий 2021 год культурную жизнь Челябинской области ознаменует юбилей одного из величайших южноуральцев - Сергея Аполлинарьевича Герасимова. Если важнейшим из искусств в Советском Союзе, да и в нынешнее время, является кино, то самым ярким, выдающимся его представителем был и остаётся Сергей Герасимов.

Академик АПН СССР, Герой Социалистического Труда, Народный артист СССР, Лауреат Ленинской премии, трёх Сталинских премий, Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер четырёх орденов Ленина и множества других орденов и медалей родился 21 мая (3 июня) 1906 года недалеко от села Кундравы (в ту пору Оренбургской губернии) , ныне - Чебаркульского района Челябинской области.

Творческая биография мастера кино невероятно масштабна и многообразна. Почти все снятые Герасимовым фильмы вошли в Золотой фонд не только советского, но и мирового кинематографа. В фильмографии режиссёра - ставшие советской киноклассикой "Комсомольск", "Молодая гвардия", "Семеро смелых", "Учитель", "Люди и звери", несравненный "Тихий Дон", "Красное и чёрное", "Любить человека", "Дочки-матери", "У озера", "В начале славных дел", "Юность Петра", "Журналист", "Лев Толстой"... И это не полный перечень его славных дел и фильмов. Кстати, "Журналист" был снят в Миассе. Да и фильм «У озера" задумывался именно в этих родных ему местах. Среди учеников Сергея Аполлинарьевича и участников многих его кинолент такие звёзды советского и российского кино, как Сергей Бондарчук, Клара Лучко, Инна Макарова, Нонна Мордюкова, ВячеславТихонов, Сергей Никоненко, Наталья Бондарчук, Наталья Белохвостикова, Николай Ерёменко, Людмила Хитяева, Валентина Теличкина, Зинаида Кириенко ... Список можно продолжить. В своё время, в связи с одним из юбилеев Сергея Герасимова, многие из них побывали на родине своего учителя и режиссёра, посетили самые памятные места в Чебаркуле и Миассе, связанные с его именем.

« Проведение в Челябинской области мероприятий, посвящённых 115-летию со дня рождения режиссёра и педагога, «Года Герасимова в Челябинской области», нашло поддержку у министерства культуры области, - рассказывает Юрий Сычёв, директор областного Киноцентра имени С.А.Герасимова. - Старшему поколению наших кинозрителей это имя хорошо знакомо и любимо. Творчеством своего знаменитого земляка должно гордиться и сегодняшнее поколение. Тем более, что им есть чему учиться на его фильмах».

Среди мероприятий " Года С.А.Герасимова" - «Международный студенческий кинофестиваль ВГИК». Ежегодно в ноябре ВГИК имени своего профессора проводит фестиваль студенческих фильмов, и согласно предварительной договорённости Челябинская область станет одной из площадок фестиваля. Участники этого форума станут членами жюри Челябинского областного фестиваля любительских фильмов «Урал, я люблю тебя!».

«В следующем году, 5 февраля, - продолжает Юрий Сычёв,- исполняется 35 лет присвоения ВГИКу имени Сергея Аполлинарьевича;

А 4 марта 2021 года исполняется 85 лет со дня премьеры одного из самых популярных его фильмов – «Семеро смелых». Есть предложение поставить театрализованное представление по мотивам этого фильма с участием актёров театров Челябинской области , а также прокат фильма в кинотеатрах области».

Третий по счёту фестиваль «Школьное кино» со следующего года будет называться - «Фестиваль школьного и студенческого кино «В начале славных дел» с вручением премии имени Сергея Герасимова. И в этом фестивале примут участие фильмы – дипломные работы студентов ВГИК и Челябинского института культуры. Для библиотек и музеев Челябинской области будет создан кинолекторий«Наш земляк – С.А.Герасимов». Традиционный кинофестиваль экологических фильмов и рекламы «ЭФиР 74» пройдёт в следующем году с подзаголовком по одноимённому фильму Сергея Герасимова «У озера», этот фестиваль посвящён охране водных ресурсов.

Мало кто знает, что Герасимов был режиссёром исторического парада на Красной площади 24 июня 1945 года. И ещё целого ряда значимых праздников. Поэтому сейчас мы думаем, как привлечь к участию в Годе Герасимова студентов ЧГИК специализации «режиссура массовых праздников».

Имя великого режиссёра, актёра, сценариста и педагога носит ВГИК, в его честь названа одна из улиц Челябинска, в Кундравах открыт музей С.А.Герасимова. В 80-е годы прошедшего столетия идея создания музея Сергея Герасимова была воплощена в проекте. Фотография будущего здания музея ( на ул. Кирова, возле почтамта) была опубликована в "Вечернем Челябинске". Идее не суждено было осуществиться. Но время требует восстановить справедливость и увековечить имя всемирного известного кинорежиссёра - южноуральца в памятнике.