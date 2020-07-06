ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Год Сергея Герасимова в Челябинской области

Культура
Сегодня, 18:10
Автор: 
Людмила Федорова

Следующий 2021 год  культурную жизнь   Челябинской области ознаменует     юбилей  одного из величайших южноуральцев - Сергея  Аполлинарьевича Герасимова. Если важнейшим из искусств в Советском Союзе, да и  в нынешнее время,  является кино, то самым ярким, выдающимся его  представителем  был и остаётся  Сергей Герасимов.

Академик АПН СССР, Герой Социалистического ТрудаНародный артист СССР, Лауреат Ленинской премии, трёх Сталинских премийГосударственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер четырёх орденов Ленина и множества  других орденов и медалей родился 21 мая (3 июня) 1906 года недалеко от  села Кундравы (в ту пору  Оренбургской губернии) , ныне - Чебаркульского района Челябинской области.

         Творческая биография мастера  кино  невероятно   масштабна и  многообразна. Почти все снятые Герасимовым фильмы вошли в Золотой фонд не только советского, но и мирового кинематографа. В фильмографии режиссёра - ставшие советской киноклассикой   "Комсомольск", "Молодая гвардия", "Семеро смелых", "Учитель", "Люди и звери", несравненный "Тихий Дон", "Красное и чёрное", "Любить человека", "Дочки-матери", "У озера", "В начале славных дел", "Юность Петра", "Журналист", "Лев Толстой"... И это не полный перечень его славных дел и фильмов.  Кстати, "Журналист"  был  снят в Миассе. Да и фильм «У озера" задумывался именно  в этих родных ему местах.  Среди учеников Сергея Аполлинарьевича и участников многих его кинолент  такие звёзды советского и российского кино, как Сергей Бондарчук, Клара Лучко, Инна Макарова, Нонна Мордюкова, ВячеславТихонов, Сергей Никоненко, Наталья Бондарчук, Наталья Белохвостикова, Николай Ерёменко, Людмила Хитяева, Валентина Теличкина, Зинаида Кириенко ... Список  можно продолжить. В своё время, в связи с одним из юбилеев Сергея Герасимова,  многие из них побывали на родине своего учителя и режиссёра, посетили самые памятные места в Чебаркуле и Миассе,  связанные с его именем.

         « Проведение в Челябинской области мероприятий, посвящённых 115-летию со дня рождения режиссёра и педагога, «Года Герасимова в Челябинской области»,    нашло поддержку у министерства культуры области,  - рассказывает  Юрий Сычёв, директор областного Киноцентра имени С.А.Герасимова. - Старшему поколению наших кинозрителей это имя хорошо знакомо и любимо.  Творчеством своего знаменитого земляка должно гордиться  и сегодняшнее  поколение.  Тем более, что им есть чему учиться на его фильмах».

         Среди  мероприятий " Года С.А.Герасимова" - «Международный студенческий кинофестиваль ВГИК». Ежегодно в ноябре  ВГИК имени своего профессора  проводит фестиваль студенческих фильмов, и  согласно предварительной договорённости  Челябинская область  станет одной из площадок фестиваля. Участники этого форума станут членами жюри Челябинского областного фестиваля любительских фильмов «Урал, я люблю тебя!».

         «В следующем году, 5 февраля, - продолжает Юрий Сычёв,- исполняется   35 лет присвоения ВГИКу имени Сергея Аполлинарьевича;

А 4 марта  2021 года исполняется 85 лет со дня премьеры одного из самых популярных его фильмов – «Семеро смелых». Есть предложение поставить театрализованное представление по мотивам этого  фильма с участием актёров театров Челябинской области , а также прокат фильма в кинотеатрах области».

  Третий по счёту  фестиваль «Школьное кино» со следующего  года  будет называться - «Фестиваль школьного и студенческого кино «В начале славных дел» с вручением премии имени Сергея Герасимова. И в этом фестивале примут участие фильмы – дипломные работы студентов ВГИК и Челябинского института культуры. Для библиотек и музеев Челябинской области  будет создан кинолекторий«Наш земляк – С.А.Герасимов». Традиционный кинофестиваль экологических фильмов и рекламы «ЭФиР 74» пройдёт в  следующем году с подзаголовком по одноимённому фильму Сергея Герасимова «У озера», этот  фестиваль посвящён охране водных ресурсов.

 Мало кто знает, что Герасимов был режиссёром исторического парада на Красной площади 24 июня 1945 года. И ещё целого  ряда значимых  праздников. Поэтому сейчас мы думаем, как привлечь к участию в Годе Герасимова студентов ЧГИК специализации «режиссура массовых праздников».

         Имя  великого режиссёра, актёра,  сценариста  и педагога  носит ВГИК,  в его честь названа одна из  улиц Челябинска, в Кундравах открыт музей С.А.Герасимова. В 80-е годы прошедшего столетия идея создания музея Сергея Герасимова была  воплощена в проекте. Фотография будущего здания музея ( на ул. Кирова, возле почтамта) была опубликована в "Вечернем Челябинске". Идее не суждено было осуществиться.  Но время требует восстановить справедливость и  увековечить  имя всемирного известного кинорежиссёра - южноуральца  в памятнике.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Людмила Федорова
Отправить новость
25.06.20 10:28
Для вас поет Илья Сквирский
23.06.20 12:17
Исторический музей Южного Урала расскажет, как дети отдыхали летом сто лет назад
23.06.20 10:58
Для вас поет ансамбль «Мировые песни»
22.06.20 11:08
Для вас поет Варя Буренина
19.06.20 11:36
Выставка «Одна на всех Победа!» в Челябинске: комиссар в галифе против танкиста в галстуке
19.06.20 11:04
Для вас поет ансамбль бардов «Песни нашего века»
18.06.20 17:55
Бабушкин секрет помог археологу ЧелГУ обнаружить древнее поселение
18.06.20 11:02
Для вас поет ансамбль бардов «Песни нашего века»
17.06.20 10:26
Для вас поет Илья Сквирский
16.06.20 10:41
Для вас поет Марат Нигматуллин
Среда обитания
Сегодня, 17:29
Южноуральцам и гостям региона открыли доступ к Тургояку
Общество
Сегодня, 16:55
В Челябинской области снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией, но не во всех районах
Новости
Сегодня, 16:58
Происшествия
Полицейские Златоуста задержали подростков, которые воровали велосипеды, чтобы купить себе машину
Сегодня, 16:57
Общество
Полицейские Усть-Катава бороться с преступностью будут под руководством нового начальника
Сегодня, 16:26
Политика
В Челябинске начался прием документов от желающих возглавить Центральный район
Сегодня, 15:56
Общество
Ледовый городок в Челябинске будет космическим
Сегодня, 14:51
Происшествия
В Челябинске вынесен приговор в отношении бывших охранников бара, которые грабили богатых клиентов
Материалы рубрики
30.06.20 14:59
Культура
День своего рождения Исторический музей встретит с рекордной посещаемостью
23.06.20 12:17
Культура
Исторический музей Южного Урала расскажет, как дети отдыхали летом сто лет назад
11.06.20 11:07
Культура
В Историческом музее Челябинска – День швейной машинки
09.06.20 17:01
Культура
«Фотофест–2020» готовит к показу три больших выставки в Челябинске
09.06.20 16:55
Культура
В Историческом музее Челябинска готовят выставку «Одна на всех Победа»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика