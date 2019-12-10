Год театра стал генеральной репетицией «Омнибуса» перед его вековым юбилеем
Культура
Сегодня, 12:43
Автор: 
Людмила Федорова

Для Златоустовского государственного драматического театра «Омнибус», который на следующий год отметит свой вековой юбилей, нынешний сезон  как никогда наполнен и разнообразен.

Это и выпуск премьерных спектаклей, и участие в фестивале театров малых городов России «Надежды России» в Вышнем Волочке, и участие в торжествах по случаю 265=летия родного Златоуста. Значимым и значительным событием для «Омнибуса» в Год театра стало открытие собственного фирменного фестиваля «Приглашение в театр» - первого областного фестиваля театральных уроков-спектаклей, аналога которого нет в театральной России. Право стать родоначальником этого уникального форума театр заслужил 30-летним  проведением  и популяризацией образовательного проекта под названием «Театральные уроки».

А есть ещё «Неделя милосердия» и  постоянно действующий благотворительный проект. Совсем недавно артисты «Омнибуса» посетили центр  здоровья и реабилитации детей с ограниченными возможностями «Особый ребенок», который отметил свой первый юбилей – 5 лет. Руководитель этого уютного, светлого дома Лилия Валерьевна Фазлетдинова  сначала провела с актёрами экскурсию, во время которой гости узнали, что дети  с удовольствием занимаются  в центре декоративно- прикладным творчеством, посещают музыкальные занятия, театральную студию и секцию черлидинга.

А затем в уютном актовом зале состоялась встреча ребят с актёрами Екатериной Крыгиной, Дмитрием Степановым и Дарьей Петровой, которых представила заведующая литературно-драматической  частью театра Светлана Трофимова. Актёры увлеченно рассказывали о своей любимой профессии, о театре,  о сыгранных ими  ролях. Ребята радостно  узнавали в артистах героев  своих любимых сказок. Например, Буратино в исполнении Дарьи Петровой. Появились и вопросы, у взрослых - как привлечь подростка к театральному искусству, у детей – как создаётся спектакль, разучиваются роли и волнуются ли актёры, выходя на сцену. Особенно это интересовало  воспитанников детской театральной студии «Сказочная страна», которой руководит Наталья Потапова.  После встречи фотографировались ( на снимке). В подарок дети получили от гостей театральные буклеты, а  от актрисы -рукодельницы Екатерины Крыгиной собственноручно связанный символ наступающего года – забавную мышку.

Дети центра «Особый ребёнок»  частые зрители «Омнибуса», они активно участвуют в городском детско-юношеском театральном конкурсе «Я люблю театр». А во время Недели милосердия, ежегодно проводимой театром, их можно увидеть на его сцене в спектакле, поставленном студией «Сказочная страна». После встречи решили, что нужно и дальше их продолжать, настолько они благотворно влияют на настроение и здоровье всех обитателей «Особого ребёнка».

И в завершении Года театра, который вполне можно назвать генеральной репетицией  «Омнибуса» перед его столетием, актёры театра примут участие в областном фестивале новогодних спектаклей «Морозко», где покажет  премьеру музыкальной  сказки «Счастливый новогодний билет».

Автор: 
Людмила Федорова
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