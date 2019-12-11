Официальное закрытие Года театра в Челябинской области
Культура
Сегодня, 09:26
Автор: 
Виктория Олиферчук

Церемония закрытия Года театра в Челябинской области состоится 12 декабря на площадке Исторического парка «Россия – моя история». В ходе мероприятия будут подведены итоги, лучшие сотрудники культурных учреждений получат грамоты и благодарственные письма.

В мероприятии примут участие представители областного правительства, Заксобрания области, регионального министерства культуры,  руководители и сотрудники театров области.

Основными задачами для Года театра стали сохранение лучших отечественных театральных традиций и достижений, доступность шедевров театрального искусства для всех жителей Южного Урала.

В этом году в области были проведены 15 крупных театральных фестивалей международного, всероссийского и регионального значения, почти 120 спектаклей было представлено в разных городах области и за ее пределами. Выросло количество постановок и улучшилось качество спектаклей, о чем говорит участие театральных коллективов в международных и всероссийских фестивалях.

На церемонии состоится награждение лауреатов областного фестиваля «Сцена», который в этом году стал юбилейным, 30 по счету.

Детские коллективы подготовят концертные номера.

Для справки:

Официальное открытие Года театра в Челябинской области состоялось 13 декабря 2018 года в оперном театре.

23 апреля 2019 года в рамках Всероссийского театрального марафона в Уральском федеральном округе Челябинск принял символ Года театра, который был передан коллегам из Нижнего Новгорода.

Автор: 
Виктория Олиферчук
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