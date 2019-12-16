Год театра в Челябинской области завершит  фестиваль «Морозко».
Фото: 
Валерий Иванов
Культура
Сегодня, 11:00
Автор: 
Людмила Федорова

Второй областной фестиваль новогодних спектаклей  «Морозко», который начнётся 20 декабря, будет  в уходящем году шестым по счёту. Поэтому  год  вполне можно назвать фестивальным.

Первым был уникальный проект #Театр Пространство Свободы. Он проходил в Выставочном зале Союза художников РФ, посвящался Дню кукольника и творчеству театров кукол области и в течение месяца открывал новые таланты, представляя творчество служителей сцены в самых разных формах и проявлениях. Проект имел широкий резонанс и большой успех равно как у самих участников, так и у зрителей. Затем была юбилейная  «Сцена-2019».

Областной фестиваль профессиональных театров проводился в 30-ый раз. Он был приурочен ко Дню защиты детей, поэтому в его афишу вошли спектакли, предназначенные детской аудитории. О международном фестивале  «Камерата»  -  фирменном традиционном смотре Камерного театра - разговоры ходят по сей день, настолько разноречивые, прямо противоположные мнения он вызвал даже у его постоянных поклонников.

Восьмой региональный фестиваль – конкурс индивидуальных актёрских работ имени народного артиста РФ Владимира Милосердова, география которого ежегодно расширяется, в этот раз привлёк внимание даже актёров  зарубежных театров , что в перспективе обещает ему статус международного. Большим событием не только для Челябинской области, но и всего уральского региона  стал Первый открытый фестиваль театральных уроков-спектаклей «Приглашение в театр», родоначальником и организатором которого стал  театр Златоуста «Омнибус».  Театральная Россия не имеет аналогов этому уникальному форуму.

Есть ли где-нибудь фестиваль новогодних спектаклей, сказать трудно. Но в Челябинске он появился три года назад как городской конкурс «Лучший новогодний спектакль». Его инициатором и автором положения о конкурсе был редактор, а ныне директор областного Киноцентра  имени С.А.Герасимова  Юрий Сычёв. Его идея сразу нашла поддержку в Челябинском отделении Союза театральных деятелей РФ. Но тот первый городской смотр был лишь пробным, пилотным  вариантом. В нём с новогодними премьерами участвовали всего пять челябинских театров. Но после подведения итогов и награждения (самым  лучшим  был признан мюзикл Челябинской филармонии «Новогодние приключения Маши и Вити») своё  желание участвовать  в следующем  конкурсе высказали театры других городов области. Так что прошлогодний фестиваль имел уже статус областного, поддержку министерства культуры области и новое имя «Морозко». В его афише было уже 15 спектаклей. А география – все театры области. Но главное – он вырос профессионально и получил право называться фестивалем.

Второй областной фестиваль новогодних спектаклей «Морозко» уже готов к встрече со своими зрителями. Оргкомитетом при содействии областного театрального союза утверждена афиша, из членов секции критиков сформировано жюри, в составе которого Майя Брандесова-Давыдова (председатель жюри), Виктория Олиферчук, Людмила Фёдорова, Андрей Ваганов. Как и на предыдущем фестивале, им предстоит выезжать и смотреть новогодние премьеры на местах, то есть не только в Челябинске, но и в Магнитогорске, Златоусте, Озёрске и Верхнем Уфалее. И вновь на фестивальной афише – 15 спектаклей, сказочных, волшебных, фантастических.

Первым принимает «Морозко» на своей сцене театр «Манекен». Фестиваль начинается 20 декабря, и в этот день  зрители увидят остроумную сказку «Лекарство от короля», поставленную режиссёром Олегом Ивановым по пьесе Владимира Лифшица «Город дураков». А завершит  «Морозко» своё новогоднее путешествие 4 января в Озёрске, на сцене театра кукол «Золотой петушок», который покажет спектакль «Зимняя фантазия, или Сон в Рождественскую ночь».

Автор: 
Людмила Федорова
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