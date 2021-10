Худрук «Уральского диксиленда» Валерий Сундарев отметит юбилей большим джазовым концертом

Завтра, 15 октября, в Челябинске в Концертном зале им. С. С. Прокофьева состоится большой праздничный концерт, посвящённый 60-летнему юбилею гитариста-виртуоза, художественного руководителя популярного джазового ансамбля «Уральский диксиленд» Валерия Сундарева.

Каксообщили в пресс-службе Челябинской филармонии, поздравить друга и коллегу соберутся известные российские музыканты: гитарист Евгений Побожий (Москва), композитор и пианист Андрей Кондаков (Санкт-Петербург), династический ансамбль, соединивший два поколения семьи гитариста Констатина Корчагина, Korchagin Family, нынешнее детище Сундарева – «Уральский диксиленд Игоря Бурко», а также коллектив, в котором в далёкие 1980-е гг. начиналась музыкальная карьера Валерия Петровича - Челябинский камерный хор им. В. В. Михальченко.

Свой бенефис юбиляр назвал строчкой из знаменитой песни Дюка Эллингтона «I'm beginning to see the light» (англ. «Я начинаю видеть свет»). Впрочем, на вечере будет звучать не только любимая джазовая классика в авторских аранжировках Сундарева и его сподвижников. Существенное внимание будет уделено и современной авторской музыке, что представит творчество джазмена в ретроспективе и в разных стилевых возможностях.

Валерий Сундарев — талантливый джазовый музыкант, аранжировщик, композитор, импровизатор, один из лучших джазовых гитаристов России, с 2018 г. — художественный руководитель ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко». Окончил филологический факультет Челябинского педагогического института, в годы учебы открыл для себя джаз, стал заниматься игрой на джазовой гитаре, изучать приёмы классиков современности. С 1989 г. работает в Челябинской филармонии, с 1992 г. стал соло-гитаристом группы «Ариэль». В 1994 г. талантливого гитариста в коллектив пригласил основатель ансамбля «Уральский диксиленд» Игорь Бурко. В этом составе Сундарев стал музыкальным руководителем, аранжировщиком, гитаристом, банджистом. Посвятив более четверти века «Уральскому диксиленду», вместе с ним Сундарев дал тысячи концертов, с 1990-х гг. соло и с «Уральским диксилендом» записал несколько альбомов на европейских звукозаписывающих лейблах. О творчестве Сундарева опубликованы десятки статей в челябинской и российской прессе, ему посвящена персональная статья в энциклопедическом справочнике «Джаз в России» под редакцией Владимира Фейертага.