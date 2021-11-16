Исследователи России и Польши обсудили мемуары доктора Загорского за круглым столом в Челябинске

В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске состоялся большой круглый стол в формате видеоконференции с участием почти двух десятков ученых и музейных работников России и Польши, посвященный книге Владислава Загорского «Мои воспоминания. Мемуары польского врача о жизни в Челябинске. 1885–1892 гг.».

Напомним, книга вышла в августе 2021 года в издательстве «Каменный пояс» и вызвала заметный резонанс в среде историков и краеведов. Оно и понятно: в руках профессиональных исследователей и любителей истории впервые оказались живые воспоминания об одном из малоизученных периодов прошлого Челябинска, причем блестяще написанные, со множеством интереснейших деталей.

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Рукопись Загорского на польском языке нашел и перевел научный сотрудник Исторического музея Южного Урала Константин Дружинин. Поначалу - в порядке личной инициативы, которая при поддержке директора музея Владимира Богдановского вылилась в яркий издательский проект, замеченный во многих городах России и даже за рубежом. Участники круглого стола были единодушны в его оценке.

«Хочу выразить свое восхищение большой работой, которая стоит за изданной книгой, качеством перевода, стилем, скрупулезными историческими комментариями и сносками», - отметила исполняющая обязанности заведующей кафедрой русского языка как иностранного Института международного образования Челябинского государственного университета Надежда Ведякова.

Сам Константин Дружинин уверен, что изданию мемуаров помогла череда везений: «Сначала нам повезло, что потомки Загорского отдали рукопись в библиотеку в Варшаве. Потом библиотека ее оцифровала и выложила в свободный доступ. Наконец, профессор Института истории Варшавского университета Иоланта Сикорская-Кулеша помогла нам забрать текст и написала прекрасное предисловие. И каждое такое везение - результат целенаправленной деятельности человека».

Как отмечают в музее, уместно задаться вопросом: что можно сделать, чтобы другие подобные материалы, которым пока не так повезло, стали доступны исследователям России и Польши, да и обычным людям, которые интересуются историей своих семей? Собственно, этому вопросу и была посвящена основная часть дискуссии.

В ней приняли участие представители Государственного исторического музея Южного Урала, Пермского краеведческого музея, Оренбургского губернского музея, Краеведческого музея города Копейска, Государственного архива Челябинской области; научных, образовательных и общественных некоммерческих организаций Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Оренбурга и Омска; эксперт Польского культурного центра (Москва) Томаш Амброзяк, сотрудник Музея памяти Сибири (Белосток) Томаш Данилецкий и Иоланта Сикорская-Кулеша.

Выступления, прозвучавшие в ходе двухчасового диалога, показали необходимость развивать сотрудничество между организациями двух стран, чтобы снять печать забвения с общей для России и Польши истории.