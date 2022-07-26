Исторический музей Челябинска проведет в своих стенах День ВМФ

В воскресенье, 31 июля, в честь Дня Военно-Морского Флота на выставке «Под Андреевским флагом» в Историческом музее Челябинска состоится встреча, где моряки передадут в фонды музея три значимых предмета. Это пушечное ядро времен Крымской воны, которое приехало в Челябинск из Севастополя, голландка или фланелевка рядового матроса прошлого века и книга, посвященная военно-морскому искусству.

«Под Андреевским флагом» - это первая на Южном Урале выставка, посвященная истории развития флота в России и его связи с сухопутной Челябинской областью. В подготовке выставки участвовали ветераны военно-морского флота: они предоставили для экспозиции подлинные вещи с кораблей и подлодок из своих частных коллекций и выступали экспертами. Три предмета моряки решили передать музею на постоянное хранение в фонды.

День Военно-Морского Флота символичен для встречи, поскольку экспонаты передаются в том числе в знак благодарности за актуализацию морской темы. К тому же, для ветеранов-моряков, представителей совета ветеранов Челябинской области, прийти в обстановку родной стихии в профессиональный праздник — вдвойне приятно.

В торжественной обстановке главный хранитель музея Ирина Ивлиева примет предметы в фонды. Здесь же научные сотрудники дадут комментарии по исторической ценности предметов, проведут повторную атрибуцию и сравнят их с уже имеющимися в фондах экспонатами.

Встреча пройдет с 14:00 до 15:30, все желающие могут присоединиться.

Вход на выставку «Под Андреевским флагом» через восточную башню музея.