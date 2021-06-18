Исторический музей откроет в Челябинске фотовыставку в честь Петра Сумина

В Государственном историческом музее Южного Урала в ближайший понедельник, 21 июня, откроется планшетная выставка «Петр Иванович Сумин. Фотовыставка к 75-летию народного губернатора Челябинской области». В этот день ему исполнилось бы 75 лет.

Выставка - дань памяти «эпохе Сумина» на Южном Урале, воспоминание о достойном наследии первого всенародно избранного губернатора.

44 фотографии Анатолия Колющенко из фондов Государственного исторического музея Южного Урала показывают важные события и достижения полутора десятилетий деятельности Петра Сумина - от кризисных 90-х до переломных двухтысячных годов.

«Приходилось и себя выворачивать наизнанку, переделывать, чтобы успевать за временем, за событиями, которые сменялись с огромной скоростью. К тому же, скажем честно, власть мало кто любит. А в годы российских реформ, в лихие 90-е, ее еще откровенно не уважали за тот хаос, в который провалилась страна. Как вернуть это доверие, никто не знал. Но одно правило я для себя тогда четко сформулировал: нужно научиться слышать людей, даже скрипя зубами, затем думать и принимать взвешенное решение», - говорил Петр Сумин в одном из интервью.

Умение слышать людей и принимать решения в их интересах сделало его «народным губернатором», таким он остался в истории региона. Как он общался с народом, каким человеком и семьянином был, - рассказывают снимки известного южноуральского фотохудожника.

Фотовыставка откроется в 12-30.