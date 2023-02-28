Исторический музей приглашает челябинцев на лекцию о последней картине Брейгеля-старшего

В Челябинске, в Государственном историческом музее Южного Урала, третьего марта состоится финальная встреча с автором цикла лекций о фламандском художнике Питере Брейгеле-старшем Марьей Аникиной.

Речь пойдет о его самой последней картине - «Сороке на виселице», написанной в 1568 году.

Брейгель высоко ценил это полотно и завещал его своей жене Мейкен Кук. Вот что пишет об этой работе биограф художника Карел ван Мандер в своей «Книге о живописцах»: «Своей жене он отказал картину, изображающую сороку, сидящую на виселице. Под сорокой он разумел сплетниц, которых обрекали на повешение».

«Довольно емкое истолкование сюжета. Но так ли все просто? Разберемся на лекции под чутким руководством Марьи Николаевны», - отмечают в Историческом музее, который благодарит всех гостей, посещавших лекции искусствоведа Марьи Аникиной о творчестве Питера Брейгеля.

На протяжении десяти уже состоявшихся встреч зал всегда был полон увлеченных и интересующихся челябинцев всех возрастов. Открытые лекции на темы искусства будут проводиться в храме искусства на Труда и дальше – о каком художнике пойдет речь в следующий раз, узнают слушатели 11-й лекции Марьи Аникиной.

Начало завершающей лекции цикла – 18 часов (Труда, 100, восточная башня, Романовский зал). Вход по предварительной записи. Отметим, лекция бесплатная.