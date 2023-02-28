28.02.2023
В Челябинске будут судить ОПГ автоподставщиков
28.02.2023
«Уральская метелица» определила лучших спортсменов Еткуля
28.02.2023
Исторический музей приглашает челябинцев на лекцию о последней картине Брейгеля-старшего
28.02.2023
В Челябинской области два человека травмировано на железной дороге с начала 2023 года
28.02.2023
«Диктант Победы» предварит посвященная событиям Великой Отечественной игра
28.02.2023
«Народное ремесло» единороссов Кунашакского района
Исторический музей приглашает челябинцев на лекцию о последней картине Брейгеля-старшего
24.02.2023
Исторический музей приглашает к погружению в «Белую сказку» Елены Щетинкиной
23.02.2023
Жителей и гостей Челябинска в Историческом музее ждет «Уральское чудо. Каменный цветок»
20.02.2023
Челябинск увидит «Силу в любви»
17.02.2023
«Аркаим» покажет Челябинску сбрую за два миллиона рублей
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023