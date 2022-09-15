15.09.2022
Малый бизнес в Челябинске соберется на форум
15.09.2022
ММК подписал меморандум о сотрудничестве с «Электронной торговой площадкой ГПБ»
15.09.2022
Челябинская филармония приглашает на яркое открытие 86-го творческого сезона
15.09.2022
Исторический музей приглашает к знакомству с творчеством Питера Брейгеля-старшего
15.09.2022
Скоков: Для обеспечения безопасности необходима корректировка маршрутов патрулирования нарядов полиции
15.09.2022
Челябинцев просят поделиться идеями благоустройства родного города
Исторический музей приглашает к знакомству с творчеством Питера Брейгеля-старшего
14.09.2022
Летняя эстрада Исторического музея Южного Урала достигла пика популярности
12.09.2022
День рождения Челябинска в лучших традициях отметили в Историческом музее
06.09.2022
«Музей в кубе» ко Дню рождения Челябинска: «И… оживают куклы»
06.09.2022
Исторический музей приглашает челябинцев отметить День города в фольклорном стиле 18+
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022