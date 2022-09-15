Исторический музей приглашает к знакомству с творчеством Питера Брейгеля-старшего

Государственный исторический музей Южного Урала продолжает лекторий по мировой художественной культуре: искусствовед Марья Аникина прочтет десять лекций на тему творчества Питера Брейгеля-старшего.

В этом году челябинских слушателей ждут не просто лекции об искусстве старых мастеров, а обмен мнениями, дискуссия в широком культурном контексте, где будет задействована и живопись, и история, и фольклор.

«Работы Брейгеля-старшего интересны уже тем, что раскрывают такие уголки менталитета европейских народов, о которых они сами не хотели бы знать, - отмечает Марья Аникина. - Его творчество созвучно разным эпохам, в том числе и нашей — в связи с нынешними европейскими и мировыми событиями. Его «Нидерландские пословицы», «Притча о слепых», «Триумф смерти» — все эти «страшилки» во многом перекликаются с содержимым нынешних новостных каналов. Он как будто бы все это предвидел, нарисовал и заранее опечалился в своем жестоком XVI веке».

Первая лекция пройдет в Романовском зале Исторического музея 30 сентября в 18 часов. Приглашаются все желающие. Вход - в Восточную башню.