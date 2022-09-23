Итальянцы в Челябинске: в театре оперы и балета состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Травиата» 18+

В эти выходные, 24 и 25 сентября, в Челябинском театре оперы и балета имени М. И. Глинки пройдут показы нового спектакля «Травиата», над которым работал итальянский режиссер Лука Джиберти. Журналисты узнали у режиссера и исполнителей главных партий, чем они собираются удивлять зрителей.

Спектакли Луки Джиберти, получившего признание как режиссер театра и кино, оператора-постановщника и сценариста, исполняют на мировых сценах в Милане, Эдинбурге, Оксфорде, Генуе и других городах. Теперь к этому списку присоединился и Челябинск. Однако сюда Лука Джиберти приехал, когда декорации и костюмы уже были готовы. Их также разработал художник из Италии Флавио Арбетти.

«Я был вынужден двигаться внутри ограничений, но это тоже интересно, потому что ограничения порой становятся стимулом креативного процесса. Хорошая работа получается тогда, когда сценография, действие, свет и костюмы развиваются в течение репетиции. Зрители увидят на сцене много золота, яркие, нарядные костюмы – в основе лежит идея праздника. Но, работая с исполнителями и изучая текст, мы пришли к тому, что в нашей постановке будет показана не обертка, а обнаженность эмоций. Я стремился показать психологическую глубину персонажей», – рассказал режиссер-постановщик Лука Джиберти.

Впервые «Травиата» была показана в 1853 году в венецианском театре «Ла Фениче» и вот уже почти 170 лет не сходит с самых известных мировых сцен. В основе сюжета – необычные отношения между куртизанкой Виолеттой и молодым человеком Альфредом, ее поклонником и впоследствии — любовью.

«Благодаря итальянскому режиссеру мы более глубоко смогли понять текст и правильно расставить смысловые акценты. Мой персонаж меняется на протяжении всего спектакля. Сначала он стеснительный, зато потом становится более импульсивным, экспрессивным. Получился такой контраст между первым и вторым действием», — отметил исполнитель партии Альфредо Павел Чикановский.

Партию Виолетты 24 сентября исполнит лауреат международного и всеукраинского конкурса Юлия Сулейманова из Санкт-Петербурга, а 25 сентября в главной партии выступит солистка Челябинского театра оперы и балета, лауреат республиканских, всероссийских и международных конкурсов Эльвира Авзалова. По словам артистки, это была ее заветная мечта.