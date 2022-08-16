К 100-летию Федора Серебровского: Исторический музей готовит выставку об архитекторах эпохи

В Государственном историческом музее Южного Урала 30-го августа открывается выставка «Архитекторы эпохи. Борис Петров, Мария Мочалова, Федор Серебровский», последнему из которых сегодня, 16-го августа, исполнилось бы сто лет.

Проекты архитектора Серебровского - всем известная «Башня» на улице Горького, Дворец культуры железнодорожников, здание «Челябэнерго», жилые дома на проспекте Ленина и улице Цвиллинга — памятники архитектуры в стиле «сталинский ампир», которыми челябинцы гордятся, а гости города восхищаются.

Федор Серебровский - потомственный дворянин из Тулы, человек разносторонних талантов - таких принято называть полиматами, или «людьми эпохи Возрождения», отмечают в Историческом музее.

В 1947 году Федор Серебровский окончил Московский архитектурный институт и должен был остаться работать в столице. Но встреча с главным архитектором Челябинска Иваном Чернядьевым изменила его планы на всю дальнейшую жизнь. Тот пообещал, что молодого специалиста в Челябинске ждет полная свобода творчества, и так восторженно описал красоты уральской природы, что Серебровский немедленно собрал чемоданы. По приезде в город его «сразу же поразил и привлек архитектурный масштаб города».

Родственники вспоминали: «Он был такой, что ему хотелось все попробовать и понять, сможет ли это», - касалось ли это выпечки тортов, изучения иностранных языков (В Гвинее Федор Серебровский после десятимесячных курсов французского языка читал лекции африканским студентам без переводчика, в отличие от коллег), стихосложения, преподавания, рисования и многого другого. В 1951 году он даже готовил эскизы декораций к спектаклю «Твое личное дело» для театра драмы.

Впрочем, вместе с ним в Челябинск приехали еще двое выпускников МАРХИ - Борис Петров и Мария Мочалова. Втроем они создавали облик послевоенного Челябинска, их трудами были созданы многие узнаваемые здания нашего города и интереснейшие проекты, нацеленные в будущее.

На выставке в Историческом музее Южного Урала можно будет познакомиться с творчеством Серебровского и других архитекторов, благодаря кому Челябинск обрел свой неповторимый архитектурный облик.

