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Камерный театр Челябинска покажет сказку о Золотом Цыпленке

Челябинский Камерный театр одним из первых в регионе начинает новогоднюю кампанию. Первые показы пройдут уже 19-го декабря. Зрители увидят премьеру спектакля «Мой папа па-па-па-па-па».

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе театра, в основе сказка о том, как хитрые хищники Лиса и Волк украли золотое яйцо, чтобы вырастить из него цыпленка и съесть. Но сделать это не так просто, как казалось, ведь очаровательного Золотого Цыпленка невозможно не полюбить. На защиту малыша встает Серый Волк, в котором проснулись отцовские чувства.

Подружить героев сказки взялась главный режиссер театра Виктория Мещанинова. В театре уверены, что спектакль будет интересен всем – и детям, и взрослым.

Первыми зрителями по уже сложившейся традиции станут сотрудники челябинских СМИ вместе со своими малышами.

В этот же день артисты Камерного театра выступят на площадке Южно-Уральского государственного университета. Зрители увидят еще одну сказку «Волшебные часы».

Новогодняя кампания в Камерном театре продлится до седьмого января.