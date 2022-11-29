Команды из Высшей лиги КВН выступят в Челябинске

В предстоящую субботу, 3 декабря, Челябинск примет традиционный музыкальный фестиваль команд КВН «Снежные Буераки», завершающий сезон.

В этом году гостями фестиваля станут «Раисы» из Иркутска - чемпион клуба и «Северяне» из Нягани, а также челябинцы «Город N».

А до соревнований выступят финалисты Центральной Уральской лиги и челябинские команды, которые играют в телевизионной Первой и Международной лигах – «Евразия», «Олег», «Родня», «Диккенс, например», «УралГУФК». Они покажут свои лучшие номера за сезон, отборные шутки и миниатюры.

Бороться командам предстоит за кубки — Большой, Средний и Малый Буерак. Редактором фестиваля выступает редактор Премьер-лиги и Центральной Уральской лиги — Михаил Гуликов.