29.11.2022
Команды из Высшей лиги КВН выступят в Челябинске
29.11.2022
До конца 2022 года в Челябинской области откроют еще два центра амбулаторной онкопомощи
29.11.2022
ММК-МЕТИЗ получил сертификаты соответствия на свою продукцию
29.11.2022
Всемирно известный балет «Роден, ее вечный идол» покажут в Челябинске
29.11.2022
Взрыв газового баллона в Магнитогорске
29.11.2022
Маршрутчики просят челябинцев переводить им деньги за проезд на личный счет
Команды из Высшей лиги КВН выступят в Челябинске
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022