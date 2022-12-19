«Морозко» начал свой марафон с Камерного театра

Сегодня, 19 декабря, в Челябинске начал свой волшебный марафон «Морозко» - V областной фестиваль-конкурс новогодних спектаклей для детей.

Сказочную, зимнюю компанию во второй половине декабря открыли одновременно почти все театры области. Однако не все они встречают «Морозко». И, прежде всего, это касается челябинских театров. На участие в фестивале-конкурсе в этот раз не подали заявки театр оперы и балета им. Глинки, театры «Манекен», «Скарабей», Новый художественный театр и театр кукол. Причины разные, есть уважительные, а есть и необъяснимые, что странно и удивительно. Ведь именно Челябинск был родоначальником этого увлекательного смотра. Первый фестиваль был пробным, по статусу городским, в нём принимали участие всего пять творческих коллективов, в том числе филармония. Идея смотра, которая принадлежит директору областного Киноцентра имени С.А.Герасимова Юрию Сычёву, сразу нашла поддержку в Челябинском отделении Союза театральных деятелей РФ. И к началу следующего года - Года театра принять участие в уникальном смотре-конкурсе изъявили желание все театры области. В его афише было уже 15 спектаклей. В результате он получил поддержку министерства культуры области и право называться фестивалем.

С каждым годом «Морозко» всё больше радовал детвору своими увлекательными сказками, зажигательными хороводами вокруг ёлки, он становился интереснее, содержательнее и масштабнее, а финал его с награждением победителей в Доме актёра был ярким праздником уже для самих создателей лучших сказочных спектаклей. Даже пандемию сумел одолеть четвёртый фестиваль. И вот его маленький юбилей – пятилетие.

Первым встречает «Морозко» Камерный театр Челябинска, обладатель Гран-при третьего областного фестиваля. Этой высшей награды талантливый коллектив был удостоен за спектакль «Мой папа-па-па-па». Постановку увлекательного, захватывающего, озорного «чуда для всей семьи» осуществила главный режиссёр театра Виктория Мещанинова. Сегодня членам жюри «Морозко» (в его составе – члены секции критиков Челябинского областного отделения СТД, председатель жюри – председатель секции Майя Брандесова) театр представил премьеру доброй сказки для всей семьи «Давай полетаем вместе». Поставил её режиссёр театра Олег Хапов. Музыку написал композитор из Екатеринбурга Игорь Лютиков. Сценическое оформление принадлежит главному художнику театра Сергею Александрову, а инсценировка актёру театра и поэту Игорю Миногину. Волшебная и поучительная сказка с превращениями и чудесами рассказывает о мечте, которая непременно сбудется, если в нее поверить по-настоящему.

По традиции каждый спектакль после просмотра обсуждается членами жюри. Завтра (20 декабря) их ждёт просмотр «Школы снеговиков» Молодёжного театра. По-настоящему зимнюю сказку, в которой много снега и света, поставил молодой режиссёр Александр Петренко. В его сказочной «Школе» участвует почти вся труппа. А в роли педагога Деда Мороза, который слепил себе много маленьких снеговичков и обучает их искусству волшебства, заняты поочередно два ведущих актёра Борис Черев и Андрей Гаврилюк.

Всего в афише V областного фестиваля «Морозко» 13 спектаклей. Челябинск (помимо вышеназванных двух театров) представлен новогодними сказками детской филармонии («Дневник желаний»), академического театра драмы им. Н.Орлова («Как зайцы Новый год проспали»), областной филармонии («Остров сокровищ»), Театра современного танца («Кто живёт в волшебном городе?»). В новогоднем конкурсе участвуют все три театра Магнитогорска: драматический театра имени А.С.Пушкина («Серебряная лилия»), театр «Буратино» («А в душе Баба Яга – снежинка») и театр оперы и балета («Золотая антилопа»). «Морозко» принимают и оба театра Озёрска «Наш дом» со спектаклем «Свет мой зеркальце…» и «Золотой петушок» с «Чудесами под Новый год». Театр «Вымысел» Верхнего Уфалея заявлен в фестивальной афише спектаклем «Счастливый Ганс», а Златоустовский «Омнибус» завершает фестиваль 29 декабря «Волшебным балом Золушки».