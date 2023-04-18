18.04.2023
В Челябинске скоро начнутся уходные работы за многолетниками на Театральной площади и у фонтана
18.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Мультфильм про Аркаим победил на конкурсе минобра Челябинской области
18.04.2023
В Челябинской области стартует конкурс «Мой питомец - моя ответственность!»
17.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 апреля (18+)
17.04.2023
Южноуралец, убивший тещу, просил его оправдать
Мультфильм про Аркаим победил на конкурсе минобра Челябинской области
11.04.2023
Аркаим готовится к юбилею своего отца-основателя Геннадия Здановича
07.04.2023
В Челябинской области выявят туристический потенциал Аркаима
05.04.2023
Объявлен прием заявок на участие в фестивале «Пламя Аркаима»
22.11.2022
Аркаим на выставке в Государственной Думе
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023