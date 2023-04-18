Мультфильм про Аркаим победил на конкурсе минобра Челябинской области

Копилка фестивальных наград мультфильма «Мы живем на Аркаиме» пополнилась дипломом министерства образования Челябинской области.

Фильм об Аркаиме стал лучшим в номинации «Видеоролик» конкурса в сфере популяризации науки и технологий «Наука — это красиво». Награждение победителей состоялось в минувшие выходные.

Организатором конкурса выступило министерством образования Челябинской области. Мероприятие прошло в рамках десятилетия науки и технологий, объявленного в России. В адрес оргкомитета поступило более 460 работ, популяризирующих науку Южного Урала. Лучшие определялись в четырех номинациях: «Рисунок», «Эссе», «Инфографика» и «Видеоролик».

В номинации «Видеоролик» было представлено 68 работ, мультфильм «Мы живем на Аркаиме» стал лучшим. Диплом I степени получили создатели фильма - режиссер Вячеслав Алексеенко, сценарист Александра Петрова и продюсер Александра Пигалова.

Как напомнили в пресс-службе заповедника, мультфильм «Мы живем на Аркаиме» был создан в прошлом году. Премьера состоялась в рамках карнавала современного искусства «Аркаимское солнцестояние 2022» и была приурочена к 35-летию открытия археологического памятника Аркаим.