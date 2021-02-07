«Мы с ним два непонимания…»

- Аня! Ты!? – я с изумлением уставилась на симпатичную темноволосую женщину в белоснежном пуховике и белых стеганых брючках, выпорхнувшую на проспект из дорогого спортивного магазина. – Тебя не узнать. Ну, прямо невеста.

- А я и есть невеста! – с вызовом ответила Анька.

- Неужели с Лешкой до серебряной свадьбы дожили? – догадываюсь я.

- С Лешкой? – улыбнулась с усмешкой Аня. – Мы с ним развелись. Кстати серебряную отметили три года назад.

- Как развелись? А как же мальчишки?

- А что мальчишки? Они давно выросли, оба обзавелись бородками. Старший уже бабушкой меня сделал, второго ребенка ждут. Младший тоже свой выбор сделал. После университета поработал немного, а потом ушел в другую науку. Вернулся домой, живет пока с отцом.

- Не осуждают вас? Ведь они такие дружные росли. И кто же у вас инициатор развода?

- Слушай, давай посидим у тебя во дворе. Нет, к тебе не будем подниматься – за мной через полчаса заехать должны…

- Инициатор спрашиваешь кто? – продолжила Аня, когда мы уселись на лавочку во дворе напротив окон моей квартиры. -Наверное, я. Впрочем, ты знаешь, здесь такая история получилась… Я ведь за Лешку с отчаянья замуж вышла, когда мой бывший парень, вернувшись из армии, женился. Мы с ним дружили с детства, а перед его службой поссорились. Пытались в письмах помириться, но дальше обмена упреками ничего не получилось, а потом и вовсе разобиделись друг на друга. Я уехала учиться в пед в Челябинск, а он, вернувшись из армии домой, как-то быстро женился. Ну, и я, недолго думая, дала согласие активно ухаживающему Лешке. Как мы жили, ты, наверное, знаешь.

Я ничего не знала об их с Лешкой жизни, да и не интересовала она меня. Лешка работал с моим мужем, и больше я знала его, а с Аней встречалась на редких общих мероприятиях, организуемых в конторе наших мужей, и на детских новогодних утренниках. Лешка о жене не очень уважительно отзывался, звал ее как-то пренебрежительно «а моя»: «А моя Анька опять деньги профукала», «А моя устроила стирку в праздник», «А моя накупила к школе барахла, а того что надо, забыла»…

Миловидная даже красивая Анька не походила на мотовку и лентяйку, но выглядела неважно: какая-то простуженная с вечно шмыгающим носом, руки красные, как после стирки в холодной воде. Зима уж на дворе, а она в демисезонное пальтишко кутается: «Не успела еще новое купить». И взгляд у нее оживлялся, только когда о своих мальчишках-погодках рассказывала. Они у нее были ухоженные, воспитанные, серьезные. На своих ровесников, «зайчиков» и «снежинок», прыгающих у елки, смотрели со снисходительной улыбкой. Как их отец.

Лешка пацанов любил. Страстный садовод, он и их приучил к каким-то ботаническим наблюдениям и опытам на грядках. Рассказывал, как в августе они устраивают дома праздник «День урожая», на котором каждый демонстрирует, что он вырастил своими руками нового, интересного, редкого. Сыновья плодами своих трудов иногда даже и отца-скептика удивляли. А потом они друг за дружкой поступили в университет на один и тот же факультет, разъехались из дома, занялись научной работой. Лешка гордился их успехами. И вот, нате вам, такая трещина в семье…

- Лешка ведь всегда жмотом был, - откровенничала Аня. – Нет, не скопидомом, конечно. Деньги он тратил по своему усмотрению - на книги, свои идеи, проекты, разные эксперименты. Ему всегда не нравилось, как я потратила ту малость, что удавалось у него выпросить, как одеты дети, как выгляжу сама. К его грубости я давно привыкла.

- У вас какое-то непонимание…

- Мы с ним два непонимания, - уточнила Аня.

- Мне кажется, его грубоватое ворчание только маска, за которой доброта и любовь скрываются, - зачем-то пробую я защитить Лешку.

- Да нет, за ней, к сожалению, скрывается грубость и плохой характер. Я видела, как мальчишек это коробило, потому старалась не спорить, до ссор не доводить. В общем, в любви и согласии мы мало жили.

- Как же ты решилась уйти? И куда?

- Я встретила его! В троллейбусе, когда ехала домой!

- Кого?

- Славку! Своего Славку, которого не видела, кажется, тысячу лет. Можешь представить, он повернулся ко мне, и мы узнали друг друга. И после одной-двух фраз я поняла, что не жила все эти годы, я ждала его, нашей встречи. Мы доехали до вокзала, сели в зале ожидания, проговорили три часа, вернее, больше промолчали. Я забыла обо всем на свете: об ужине, которого ждут муж с сыном, о доме, о своих обидах. Я не плакала, не жаловалась. Мне было так хорошо сидеть, прижавшись к Славке, и я с ужасом поняла, что не смогу жить по-прежнему. Меня охватил такой страх – куда же теперь податься? А Слава понял мои переживания и говорит: «Давай не расставаться». Я шепотом спрашиваю: «До утра?». А он как засмеется: «Ни – ког – да не расставаться!». Оказывается, он даже не надеялся на такое счастье – встретить меня. Несколько лет назад он потерял жену, дочери у него замужем, живет один. Друзья, соседки безуспешно ищут ему новую подругу жизни, а он при слове «женитьба» представлял рядом только меня, и тут же повторял себе, что моего счастья разрушать никогда не будет. Представляешь, он думал именно обо мне, когда мы встретились!

Я пришла домой, сказала Лешке, что ухожу, и ушла к Славе, вещей у меня немного набралось.

- А Леша? Как он будет один? Неужели тебе его не жаль?

- А он всю жизнь один, от меня давно отстранился. Так что сказал только на прощанье без какого-либо сожаления, что теперь нам, наверное, будет лучше обоим.

- И ты поверила?

- Поверила. Я его хорошо знаю. Он любит работу свою, в последние годы весь ей отдается. И себя любит в этой работе. А я вернула то, с чем рассталась, казалось, навечно. Знаешь, как мы со Славой живем? Ходим в гости, у него много друзей, в театры, балуем друг друга. В выходные на лыжах, я опять на коньки попробовала встать, катаюсь, представляешь! Поем наши любимые песни, он по-прежнему любит играть на гитаре. Ходим в походы с его друзьями в горы, сидим у костра, ночуем в палатке. Мы и Новый год в лесу встретили.

- Ну, прямо детство какое-то.

- Да детство. Я счастлива как в детстве. Завтра у нас регистрация и свадьба. Вот заходила в магазин обувь приличную посмотреть.

- Ага. В спортивном магазине свадебная обувка и продается.

- Да мне кроссовки теплые нужны или сапожки. Свадьба-то у нас за городом в лесной избушке. Славе на работе разрешили догулять рождественскую неделю. Гости вернутся домой, а у нас каникулы продолжатся. Я так счастлива! Я люблю и любима. Это какая-то сказка! Пойдем, я тебя со Славой познакомлю, он за углом в машине уже заждался поди.

- Да нет, Аня. Иди, возвращайся к своей сказке, а нам, реальным людям, и здесь хорошо, - засмеялась я.

Счастливая Анька оглядывалась и махала мне рукой до самого поворота…

С Лешкой мы частенько пересекались на нашем проспекте. Идет своей уверенной морской походкой вразвалочку, с раздувшейся от бумаг папкой под мышкой или с увесистым видавшим виды портфелем в руках, глядит только вперед, но всегда первый замечает знакомое лицо в толпе. Он как-то помягчел, подобрел. Стал, кажется, даже общительней, свободней. Обязательно «угостит» каким-нибудь своим неуклюжим комплиментом, типа: «Тебе очень к лицу… эта юбочка». Не прочь стал постоять, перекинуться парой фраз. «Поздравь меня, я отец кандидата наук» или «Младший женился, принял приход. Нет, не в нашей области»… «Я многовнучный дед, мы часто встречаемся с малыми, езжу к ним. Я в них души не чаю…»

Как-то заметил: «Знаешь, мне недавно сказали, что родителям, точнее отцам, прощаются все грехи, если они вырастили или воспитали священника. Не слышала такого?»

О своей семейной драме, об Анне Лешка ни разу не обмолвился.

… Он умер в своей большой квартире в одиночестве и внезапно. От сердечного приступа. Проститься с ним к его смертному одру выстроилась длинная вереница соратников ученых, бывших и настоящих коллег, издателей (у Лешки оказалось много печатных трудов), учеников, студентов…

Поминали его светло, по-доброму. С улыбкой цитировали его шутки, меткие высказывания, неологизмы, шагнувшие в народ, вспоминали его приступы мизантропии: «Ох, не любил, когда ему мешали работать, отвлекали…» «Талантище», «труженик, сколько всего успел», «большой оригинал» повторялось в речах друзей…

Аня сидела за столом в окружении сыновей и невесток, слушала всех внимательно, задумчиво улыбалась и согласно кивала головой.