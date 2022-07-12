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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинске в честь Дня железнодорожника пройдет благотворительный забег
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12.07.2022

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Фото: Министерство культуры Челябинской области

На Бушуевском фестивале представят самый большой в мире морской офицерский кортик

В Златоусте (Челябинская область) 16 и 17 июля пройдет пятый всероссийский Бушуевский фестиваль - единственный в мире фестиваль украшенного холодного оружия.

В течение двух дней одновременно будет работать несколько фестивальных площадок: оружейная, сценическая, деревня кузнецов, площадка деревянщиков, город мастеров, а также площадка мастер-классов для детей.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, на одной из главных площадок фестиваля - площадке «Оружейники» - соберется множество представителей оружейного дела. Здесь будут представлены уникальные изделия предприятий города, проведены мастер-классы. И главное, на площадке можно будет сфотографироваться у самого большого в мире морского офицерского кортика, который изготовили мастера компании РОСоружие.

Длина кортика составляет около четырех метров, при его изготовлении выдержаны все параметры, соответствующие значениям оригинала. Подобные кортики в кожаной ножне выпускали в первой половине 20-го века в Златоусте. Рекорд мастеров-оружейников компании РОСоружие оценен экспертами Книги рекордов России по двум номинациям: «Самый большой кортик в мире» и «Самые большие ножны в мире».

На уже пятом по счету фестивалю по традиции будут организованы тематические творческие конкурсы. Пройдет конкурс детского творчества «Наследие крылатого коня» для участников до 16 лет. Конкурсанты представят хореографические, вокальные, поэтические, цирковые номера, а также песни на слова поэтов Златоуста и музыку уральских композиторов.

Целью конкурс мастеров традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества «Мастер своего дела» станет является выявление и поддержание мастеров традиционных мастеров. Также будет организован конкурс на лучшее оформление выставочной площадки «Мастеровая». Участники будут соревноваться и в проведении мастер-классов «Дело мастера боится».

На Бушуевском фестивале пройдет показ коллекции изделий девяти предприятий города, входящих в «Гильдию мастеров-оружейников Златоуста». Также этот творческий союз проведет мастер-классы «Юный гравер» и «Роспись по дереву». Кроме того, будет организован конкурс, судьями которого станут сами гости, «Выбери и проголосуй», где нужно будет выбрать лучшее изделие фестиваля.

Помимо этого, в рамках фестиваля в Златоустовском городском краеведческом музее состоится научно-практическая конференция «Бушуевские чтения-2022». Темой конференции в этом году станет «Культурное наследие народов Урала и России в музейных собраниях».

Бушуевский фестиваль
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.07.2022 09:40

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11.07.2022 18:36

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11.07.2022 16:57

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В Историческом музее Южного Урала откроется выставка особенных людей

07.07.2022 16:26

Южноуральским предпринимателям открыли доступ к платформе по проверке соискателей и контрагентов

07.07.2022 15:56

Делом о гибели девятилетнего мальчика в Челябинске занялись прокуратура и СК

07.07.2022 15:49

Суд постановил арестовать директора челябинского МУПа Илью Зарипова

07.07.2022 15:32

В День Петра и Февронии в Челябинскую область придет 30-градусная жара

07.07.2022 15:30

Жители Ленинского района радуются благоустройству площади перед бывшим ДК

07.07.2022 15:28

Политолог: Дело не в Джонсоне, а в кризисе британской государственности

07.07.2022 15:27

Онищенко: Биолаборатории США на Укрвине, к сожалению, факт, а не российская пропаганда

07.07.2022 15:14

Украинские военные в Лисичанске срывали бессильную злость на священниках

07.07.2022 14:59

Одобрено Хуснуллиным: Копейск получит чистую воду, озеро Курлады больше не будут загрязнять

07.07.2022 14:57

Цыгане атакуют людей на подступах к железнодорожному вокзалу Челябинска