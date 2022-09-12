На челябинской сцене блистали красавицы на колясках, рожденные побеждать

В Челябинске состоялся финал шестого международного сезона конкурса красоты и таланта «Рожденная побеждать!» для красавиц на колясках, являющегося благотворительным социальным проектом, который реализуется в столице Южного Урала с 2017-го года.

В течение десяти дней конкурсантки занимались с режиссерами, хореографами, участвовали в видеосъемках и фотосессиях, занятиях и мастер-классах, посещали экскурсии. Постоянное сопровождение осуществляли стилист, психолог и реабилитолог. Успешное выступление на финале стало возможным благодаря длительной подготовке участниц и их глубокой работе над собой.

Традиционно конкурс открыла первая леди Челябинской области, общественный деятель, учредитель некоммерческой организации «Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

Конечно же, добрые слова участницам не могла не сказать сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по обороне и безопасности, член Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Маргарита Павлова, на протяжении шести лет являющаяся амбассадором конкурса.

Финальное шоу конкурса, посвященное сокровенной теме рождения - семьи, ребенка, любимого дела, себя как личности, рождения и воплощения мечты…, – получилось по-настоящему жизнеутверждающим представлением, наполненным любовью к жизни и силой духа. На финале конкурсантки продемонстрировали свои видеовизитки, творческие номера в различных жанрах, общий танец и дефиле на колясках, результаты всех фото- и видеосъемок. Вместе с финалистками выступили участницы проекта с инвалидностью из Челябинска, совместно исполнив гимн проекта.

Впервые в истории проекта одну из вокальных партий гимна исполнила участница конкурса из города Калуга – Мария Сазонова, обладательница уникального голоса и тембра, которой был присвоен титул «Королева музыки». Конкурсантка с неординарными вокальными данными имеет звание «Серебряный голос России» и является финалисткой Всемирного парамузыкального фестиваля, блистательно исполнившей вокальную композицию «Skyfall» (Adele).

Любовь Ерофеева из Челябинска, занимающаяся спортом и танцами на колясках, поразила жюри необычным танцевальным номером «Вне», исполненным с коллективом клуба «Наше место», и завоевала титул «Королевы улыбки».

Любовь Кулиева из Хабаровска, занимающаяся творчеством и способная раскрыть секреты любого человека при помощи метафорических карт, зажигательно станцевала под песню «Ale ale ale» (Willy William), и взяла корону «Королевы созидания».

Журналистка Ксения Каминская из города Березовский Свердловской области, организовавшая студию телевидения для обучения детей с ОВЗ, выступила с разножанровым номером, продемонстрировав способность научить свою собаку Дрима танцам, вокальный и поэтический таланты, и заслуженно стала «Королевой таланта».

Хореографическая подготовка Светланы Габовой из Саратова проявилась еще во время репетиций. В копилку к ее многочисленным победам на международных танцевальных конкурсах Светлана и в челябинском проекте ожидаемо обрела титул «Королевы танца», исполнив национальный башкирский танец под аккомпанемент курая.

Национальные мотивы в номере поддержала и участница из города Луга Ленинградской области – путешественница и руководитель клуба «Инва-Луга» Марина Ларионова, станцевав русский народный танец и удостоившись титула «Королевы доброты».

Под песню «Viva la Diva» в исполнении огненной красавицы Татьяны Нагаевой из города Сатка Челябинской области танцевал весь зал. Достойно представив Южный Урал, Татьяна стала «Королевой элегантности».

Наталья Егорова из Санкт-Петербурга, имеющая за плечами немало спортивных достижений и побед, эмоционально прочла стихотворение «Обнимайтесь», призвав к объятиям всех зрителей шоу, и взяла корону «Королевы спорта».

Людмила Рябенко из столицы Республики Беларусь – Минска - проникновенно спела песню «Конверт» и завоевала титул «Королевы обаяния». На проекте исполнилась ее мечта – записи в профессиональной звукозаписывающей студии. История жизни девушки поразила сердце руководителя компании «Росава» Ольги Коршуновой, подарившей ей Гран-при.

Филолог и лингвист Ирина Корж из города Железногорска Красноярского края, чей номер напоминал мюзикл, зажгла зрителей своей невероятной харизмой и артистизмом, исполнив песню «I will survive» и став «Королевой жизнелюбия».

«Королевами дружбы» в этом году стали две участницы – из Донецкой и Луганской Народных Республик. И это символично, поскольку сохранение дружбы между народами на геополитической картине мира как никогда обретает особую актуальность. Так, депутат Народного Совета ДНР Юлия Михайлова из Донецка сумела силой своих слов благодарности за восстановление нашим регионом двух «раненых городов» Донбасса - Волновахи и Ясиноватой - поднять на ноги весь зал в едином порыве. А общественный деятель Ильмира Ганиева из города Петровское восхитила южноуральцев, исполнив танец с детским танцевальным коллективом в органичном для себя образе Мэри Поппинс.

Обе девушки отмечены ценными подарками от депутатского корпуса Законодательного Собрания региона, которые понадобятся им в дальнейшей общественной деятельности.

Екатерина Гладких из Челябинска выступала вместе с мужем Сергеем. Ребята сами придумали и поставили свой танец, сумев в трогательном дуэте показать всю силу своей любви и вызвать эмоции у всех зрителей без исключения. Жюри единогласно короновало нашу землячку как «Королеву счастья».

Отличительной особенностью южноуральского конкурса красоты является то, что все его участницы получают королевские короны работы златоустовских мастеров и титул в соответствующей номинации, призы и подарки от партнеров и спонсоров проекта.

Все «рожденные побеждать» продемонстрировали не только свою красоту и таланты, но и умение жить полноценной активной жизнью. Каждая из них отличается сильным характером, стремлением развиваться и своим примером вести людей за собой. Девушки смогли начать жизнь с чистого листа, наполнить ее новыми смыслами и красками, преодолеть обстоятельства, вставшие на их пути, и шагнуть в новую для себя реальность. Они - олицетворение силы, стойкости, жизнелюбия, оптимизма, веры в себя и свои возможности. А конкурс и сцена дали им уникальный шанс заявить о себе широкой общественности, продемонстрировав свой личностный и творческий потенциал. Истории красавиц на колясках для многих станут мотивационными и непременно заставят задуматься о ценности жизни и приоритетах в ней, уверены организаторы.

СПРАВКА

Проект организован благотворительным фондом «Рожденная побеждать!», министерством культуры Челябинской области и АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».

Неизменную поддержку проект получает и от органов законодательной и исполнительной власти региона и города (министерства социальных отношений Челябинской области, комитета социальной политики Челябинска), сенаторов регионов субъектов РФ, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Челябинской области, а также Фонда президентских грантов.

За шесть лет существования конкурса в нем приняли участие 73 конкурсантки из 52 городов России и мира. В 2022 году, помимо Челябинской области, на финале представлены Ленинградская, Свердловская, Саратовская и Калужская области, Хабаровский и Красноярский края, г. Санкт-Петербург, а также Республика Беларусь. При поддержке Посольств ДНР и ЛНР, Россотрудничества и Русской Гуманитарной Миссии в качестве послов доброй воли на конкурс приехали участницы из Донецкой и Луганской Народных Республик.