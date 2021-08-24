Челябинск примет финал всероссийского конкурса красоты для красавиц на колясках «Рожденная побеждать!», который состоится в южноуральской столице десятого сентября.

Организатором широкомасштабного проекта, реализуемого в Челябинске в пятый раз, выступает благотворительный фонд с одноименным названием при поддержке главы региона Алексея Текслера и областного министерства культуры.

Конкурс поддержан органами законодательной и исполнительной власти Челябинской области и Челябинска, сенаторами регионов, уполномоченными по правам человека в РФ и Челябинской области, представители которых будут присутствовать на финале в качестве членов жюри.

Как отмечают организаторы, проект является востребованным и имеет высокую социальную значимость. Он способствует социализации и адаптации участниц конкурса, раскрытию их личностного и творческого потенциала, дарит им возможность стать примером для здоровых людей, а всем партнерам - позволяет проявить свою социальную ответственность. Именно благодаря этому он неизменно привлекает к своим благим целям внимание общественности и средств массовой информации.

В конкурсе уже приняли участие 48 женщин из разных уголков России и мира. В 2021 году конкурс проводится как межрегиональный - с приглашением участниц из различных субъектов Российской Федерации. В юбилейном сезоне проекта примут участие 12 конкурсанток из городов Москвы и Санкт-Петербурга, Ярославля, Омска, Тобольска, Оренбурга, Петрозаводска Ак-Довурака, Челябинска и Челябинской области.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации финал конкурса проводится в закрытом формате с ограниченным количеством гостей и организацией онлайн-трансляции. Вместе с конкурсантками на сцене выступят и представительницы женского клуба «Рожденная побеждать» из Челябинска – вместе с участницами они исполнят гимн проекта.

В столицу Южного Урала конкурсантки съедутся уже первого сентября, начав интенсивную совместную подготовку. Их ждут мастер-классы от профессионалов индустрии красоты и здоровья, занятия с психологом, стилистом и реабилитологом, ежедневные репетиции с хореографами и режиссерами, участие в видеосъемках клипов проекта и фотосессиях для буклета и публикаций дневников.

Кроме того, для конкурсанток подготовлены культурная и экскурсионная программа, а также межкультурная гостиная и саммит.

В финале проекта участницы продемонстрируют результаты своей подготовки, выступив с уникальными творческими номерами в различных жанрах (танец, песня, сторителлинг, презентация, сценка), а зрителей ждет восхитительное шоу.

Уникальность конкурса состоит в том, что в нем нет одной победительницы, - здесь каждая участница вместе с призами и подарками получает свой собственный королевский титул в соответствующей номинации.