Неделя детской книги стартует … в Молодежном театре

Челябинская областная детская библиотека имени Маяковского проведёт торжественное открытие «Недели детской книги» в Молодёжном театре.

На праздник в театре приедут 350 детей из Челябинска и области. Они посмотрят выступление вокального коллектива и спектакль с участием артистов Молодёжного театра. Также запланирована автограф-сессия с московскими детскими писателями Станиславом Востоковым и Еленой Усачёвой и челябинской детской поэтессой Ниной Пикулевой. Пройдет награждение победителей областного творческого конкурса детских работ «Наш дар бесценный – речь».

Всероссийская акция «Неделя детской книги» - крупнейшее мероприятие в нашей стране по продвижению детской книги и чтения. В областной детской библиотеке имени Маяковского акция проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области в рамках нацпроекта «Культура».

В Маяковке читателей ждет очень насыщенная творческими встречами неделя. Так уже 2 апреля поэт, прозаик и натуралист из Москвы Станислав Востоков расскажет, почему сейчас книги о животных не так популярны, как в советские годы, что такое интродукция, зачем говорить с детьми об экологии с самого раннего возраста, а также поделится творческими планами.

Коллега Станислава, детский писатель Елена Усачева в рамках своей встречи поговорит о природе страха, о периоде взросления, расскажет о работе над сценариями к мультсериалу «Фиксики» и телепрограмме «Спокойной ночи, малыши».

Посетить мероприятия Маяковки может каждый желающий, афиша и запись на мероприятия доступны на сайте библиотеки.