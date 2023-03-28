28.03.2023
В апреле в Челябинске пройдёт XI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat»
28.03.2023
В Историческом музее Южного Урала покажут «Машину времени» семьи Исаковых
28.03.2023
Неделя детской книги стартует … в Молодежном театре
28.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 29 марта (18+)
28.03.2023
В селе Белоносово состоялось совещание аграриев и фермеров Еткульского района
28.03.2023
В Челябинске уменьшилось число детсадовцев, однако ряду микрорайонов садиков по-прежнему не хватает
Неделя детской книги стартует … в Молодежном театре
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023