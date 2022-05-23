«Ночь музеев» на Аркаиме привела в заповедник полторы тысячи туристов

Полторы тысячи туристов приехали на Аркаим (Челябинская область) в субботу, 21-го мая, чтобы своими глазами увидеть «Ночь музеев».

Остальные зрители могли наблюдать за мероприятиями заповедника онлайн. В этот день на страничке заповедника в ВКонтакте было зафиксировано около десяти тысяч просмотров.

Как отметил директор «Аркаима» Валерий Волик, количество туристов заметно увеличилось. По его словам, это связано с тем, что две предыдущие акции проходили в условиях пандемии и жестких ограничений.

«Люди ждали праздник, многие приезжали специально ради «Ночи», без ночевки, приезжали целыми классами, компаниями, семьями. В этом году мы подготовили самую масштабную программу, которая стартовала утром и завершилась после полуночи. Все это вместе дало хороший результат», - подчеркнул Валерий Волик.

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В афишу праздника вошло более десяти мероприятий: выставки, экскурсии, квесты, перформансы, мастер-классы, концерт. Наибольший интерес у посетителей вызвали четыре мероприятия, в том числе презентация обновленной музейной экспозиции, которая открылась после ремонта музея и стала более интересной, обширной. Массовое посещение отмечено на перформансе Живого театра, который впервые выступил на Аркаиме. Выступление Павла Пиковского произвело настоящий ажиотаж, многие зрители приезжали на концерт целенаправленно. В интернете трансляцию концерта посмотрело свыше трех тысяч 600 пользователей.

«Первым мероприятием «Ночи» стала экскурсия «35 лет спустя в Аркаимской долине». Экскурсия должна была проходить по территории заповедника, а погода была отвратительная: накануне всю ночь шел дождь, дороги развезло, утром было холодно и промозгло, ветер. Несмотря на это, экскурсия собрала 97 человек, что для меня лично стало настоящим шоком в хорошем смысле слова», - рассказал начальник отдела популяризации культурного наследия «Аркаима» Антон Бубнов.

Как отметили в пресс-службе заповедника, в этом году «Ночь музеев» прошла под знаком пятилетия археологического памятника «Аркаим».

Мероприятие состоялось при поддержке министерства культуры Челябинской области.