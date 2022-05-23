23.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 мая
23.05.2022
Около 150 нелегальных точек приема металла прекратили работу стараниями южноуральских полицейских
23.05.2022
Хитрый челябинец вызвал эвакуатор для транспортировки украденной им легковушки в пункт металлоприема
23.05.2022
В Челябинской области разбушевались фуры
23.05.2022
Челябинский суд отправил в колонию грабителей, забравших у пенсионеров сумку с тремя миллионами
23.05.2022
Миасская «Нарния» получит два миллиона рублей из федерального бюджета
«Ночь музеев» на Аркаиме привела в заповедник полторы тысячи туристов
27.04.2022
За сутки заболело ковидом 184 южноуральца, выздоровело 514, умерло двое
18.02.2022
За сутки заболело ковидом чуть более четырех тысяч южноуральцев, умерло 19
08.02.2022
«Сферум» приглашает школьников к созданию стикерпаков для чатов
26.01.2022
В Челябинске, Карабаше и Коркино до выходных сохранятся НМУ
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022
Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая
20.05.2022