Обновленная «Студия 22» приглашает челябинцев на квартирник с джемом

В Челябинске в среду, 22 марта, в библиотеке имени Мамина-Сибиряка ярко и интересно откроется обновленная «Студия 22», где горожане смогут культурно проводить свободное время.

В отдельном зале молодежь (и не только) будет посещать различные мастер-классы, слушать лекции, участвовать в творческих встречах, играть в настольные игры, выступать на квартирниках, делать оригинальные фотографии, рассказала заведующая библиотекой Людмила Володкина.

В честь открытия всех гостей «Студии 22» ждет насыщенная программа. Праздничное событие начнется в 13 часов с приветственного слова Людмилы Володкиной, продолжится экскурсией по библиотеке, поздравлениями читателей, концертными номерами, фокусами и чаепитием.

В 15 часов состоится мастер-класс по блэкауту, участники которого будут учиться придавать новые смыслы старым текстам.

В 16 часов начнется лекция о велопутешествиях. Гости храма знаний узнают много интересного, в том числе получат советы по организации самостоятельных путешествий на велосипедах по Южному Уралу

А в 18 часов «Студия 22» приглашает на квартирник с джемом.

«Не с клубничным и черничным, а с музыкальным! Организаторы предлагают поэкспериментировать с форматом и, помимо творческих выступлений, почитать стихи под импровизированную музыку. Поучаствовать может каждый желающий – достаточно прийти, выбрать стихотворение (авторское или чужое) и прочитать его, пока на фоне рождается живая музыка», - отмечают организаторы.

Открытие нового творческого пространства состоится по адресу: улица Гагарина, 50. Телефоны для справок: +7 (351) 256-54-81, +7 (351) 256-02-66. Вход свободный для всех желающих.