«Отмеряющие время»: в Историческом музее Южного Урала открылась выставка часов

В Государственном историческом музее Южного Урала сегодня, 25-го января, открылась выставка «Отмеряющие время», посвященная часам и другим приборам для измерения времени.

Наградные и художественные часы, настольные и настенные, карманные и наручные, кварцевые и механические, целая армия больших и маленьких будильников – на выставке в Челябинске представлено свыше 150-ти предметов, стоявших на службе времени с конца XIX века до конца XX века.

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Есть здесь и необычные экспонаты: дореволюционные часы марок «Moser Co» и «Gustav Becker», продукция челябинского часового завода «Молния» (часовые механизмы для бронетанковой техники и правительственных автомобилей), наручные «вахтенные» часы с 24-часовым циферблатом.

Ряд экспонатов связан с историей Челябинска и Южного Урала - это часы писателя Евгения Фёдорова, танкового конструктора Ивана Трашутина, героя войны Гаяза Баймурзина, первого губернатора Челябинской области Петра Сумина. Молодых посетителей определенно позабавят курьезные экспонаты из собрания механических календарей, популярных в СССР в 1970-е годы, уверены в музее.

Значительная часть экспонатов на выставке «Отмеряющие время» - это не просто механизмы, а в первую очередь произведения декоративно-прикладного искусства, созданные талантливыми художниками и дизайнерами. Ими можно просто любоваться, не обращая внимания на время, указанное на циферблате.

Выставка «Отмеряющие время» будет работать в малом выставочном зале Исторического музея по 31-е марта 2022 года.