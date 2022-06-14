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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.06.2022

Челябинская область поставила в ДНР автомобили скорой помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 14 июня, жители ЖК «Ньютон» и «Тополиная аллея» вновь разбили палаточный ла
14.06.2022

Защитники челябинского леса на Тополинке вновь разбили палаточный лагерь - полиция нарушений не нашла
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.06.2022

В квартиру, из которой женщина выбросила своих детей, выезжали пожарные
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14.06.2022 16:46

Озёрский «Золотой петушок» выиграл грант «Российского фонда культуры»

Озерский театр кукол «Золотой петушок» (Озёрск, Челябинская область) выиграл грант во Всероссийском конкурсе по поддержке молодой режиссуры. Эту новость нашему корреспонденту сообщила заведующая литературной частью театра Наталья Светличная.

Претендентов на грант от Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры»  было много, но лишь 17 участников стали финалистами.

Финансовую поддержку Фонда на постановку спектаклей помимо Озёрского «Золотого петушка» получат театры Санкт-Петербурга, Пензы, Томска, Элисты, Казани, Екатеринбурга («Коляда-театр»).

Основной девиз Фонда: «Сохранять, осваивать и приумножать культурные ценности». Каждый проект, представленный на конкурс театрами России, прошел строгий отбор. Были определенные ограничения по возрасту и профессионализму режиссеров-участников. Конкурсная комиссия оценивала качество и актуальность заявленных спектаклей и формировала рейтинг. Важным было все: новизна, социальная значимость, уникальность, реалистичность бюджета.  А главное - перспективы дальнейшего развития постановки.

В Озерском театре кукол молодым  режиссером  из Санкт-Петербурга Ксенией Павловой будет поставлен спектакль «История о маленьком дядечке» Барбру Линдгрен. Ксения Павлов, режиссёр и актриса Большого театра кукол Санкт-Петербурга, окончила режиссёрский курс Руслана Кудашова. Её первый спектакль «Маленький концерт для фортепиано с медведем», поставленный в питерском Большом театре кукол, вошёл во внеконкурсную программу «Детский Wеекеnd» премии «Золотая масса -2021».

«Идея постановки, - рассказывает Наталья Геннадьевна, - возникла в процессе проведения творческой лаборатории «Театр Наций – театрам атомных городов» в рамках программы «Территория культуры Росатома». В течение трех дней Ксения Павлова ставила с артистами нашего театра эскиз, который вызвал большой интерес у актеров, зрителей и очень понравился критикам».

Сказка-притча об одиночестве и теплоте живого общения подкупает актуальностью темы. Спектакль о внимании к ближнему, о ценности дружбы и умении находить радость в каждом дне захватывает с первой минуты своей искренностью и правдивостью. Уже во время просмотра эскиза и после его обсуждения стало ясно – такой спектакль в репертуаре театра просто необходим.

Так что остаётся поздравить «Золотой петушок» с победой и ждать в новом сезоне новый спектакль  - «Историю о маленьком дядечке».

Автор: Людмила Федорова
Озерский театр кукол «Золотой петушок»
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ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года

10.06.2022 17:37

Дмитрий Певцов: «За наших солдат молимся во всех храмах»

10.06.2022 17:31

На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения

10.06.2022 17:26

Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов

10.06.2022 17:16

«Аркаим» впервые покажет широкой публике уникальные артефакты из древности

10.06.2022 17:02

Немного радио в прошедшей воде

10.06.2022 16:53

В воскресенье на Урал придет влажный арктический воздух, добавив к дождям похолодание

10.06.2022 16:41

Молодые депутаты ЗСО посетили Еткульский район

10.06.2022 16:38

После праздничных выходных на М-5 в сторону Екатеринбурга ограничат движение транспорта

10.06.2022 16:34

На Аркаиме под звуки варгана «родится» огненная скульптура

10.06.2022 16:28

Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

10.06.2022 16:27

Бывший заместитель главы Челябинска оштрафован на 22 миллиона рублей

10.06.2022 16:24

Начальник челябинской полиции прибыл на место вырубки леса на Тополинке: жителей убедили убрать палатки

10.06.2022 16:04

В Еткульском районе началась реализация инициативных проектов

10.06.2022 16:00

Участок под строительство катка УралГУФК оказался за границами челябинского леса

10.06.2022 15:56

Славим тебя, Россия: справедливороссы провели пикеты в Челябинске и Копейске

10.06.2022 15:54

Александр Лазарев: Донбассу оказывает помощь вся Челябинская область, все южноуральцы

10.06.2022 15:45

В Челябинске продолжают сносить аварийные деревья

10.06.2022 15:39

Афиша празднования Дня России в Челябинской области

10.06.2022 15:14

ВТБ Лизинг: деловая активность в сегменте ж/д коммерческих перевозок начинает расти при ключевой ставке ниже 11%

10.06.2022 15:13

Три региона УрФО подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

10.06.2022 14:30

ФСБ Челябинской области выявила коррупционеров среди чиновников Верхнего Уфалея

10.06.2022 14:13

Челябинские пандусы заканчиваются лестницами

10.06.2022 13:53

Путешествие из Якутска в Москву