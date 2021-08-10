Парк Гагарина приглашает челябинцев на конкурсный показ короткометражного кино

В Челябинске, в центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина, состоится двухдневный конкурсный показ короткометражных фильмов.

В первый день, 13-го августа, зрители смогут увидеть на экране лучшие картины фестиваля за последние пять лет.

Во второй день фестиваля, 14-го августа, челябинцев ждет просмотр конкурсной программы этого года и голосование за лучший фильм.

Как сообщает управление культуры Челябинска, показы начнутся после 20-ти часов, но сама программа фестиваля начнется раньше.

С 18-ти часов горожан будет встречать DJ – резидент ночных клубов Челябинска, также жителей южноуральской столицы ждут настольные игры, розыгрыш подарков от партнеров и культурная программа, во время которой специальные гости фестиваля - спикеры и профессиональные киноведы - будут говорить о кино.