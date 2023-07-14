«Пламя Аркаима» объединит кочевников от скифов до казахов

В музее-заповеднике «Аркаим» Челябинской области 29 июля стартует VII фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» (6+).

На данный момент о своем участии заявили около сорока реконструкторских клубов со всей страны.

В этом году фестиваль посвящен кочевникам - народам, в разное время правившим Великой степью: от скифов и сарматов, гуннов, саков, мадьяров, монголов до башкир и казахов.

«Когда речь заходит об эпохе кочевников, то нередко возникает мнение, что все кочевники - это плохо одетые люди на низкорослых лошадях, которые побеждали только за счет численного преимущества. В реальности кочевники Великой степи - самая смертоносная боевая машина древности и средневековья, противостоять которой весьма проблематично. Интерес также вызывают обычаи и быт кочевых племен», - отмечает начальник отдела популяризации культурного наследия заповедника Антон Бубнов.

Участниками съезда традиционно станут профессиональные археологи, музейные работники, реконструкторы, мастера древних и традиционных технологий.

В программе форума конкурсы, состязания, дефиле-шоу, игры, мастер-классы, показ мультфильмов, посвященных кочевым племенам, музыкальные выступления. Из древних ремесел будут представлены ювелирная, кожевенная, столярная, гончарная мастерские, кузница, бусоварня, мастерская по изготовлению доспехов.

Как отмечает пресс-секретарь заповедника «Аркаим» Виктория Олиферчук, ярким событием станет традиционный турнир воинов, которые посоревнуются в силе и ловкости на тямбарах.

Также состоится бесплатная экскурсия «По следам кочевников», желающие увидят исторический парк, курган «Темир», казахский погребальный комплекс.

Прощальный костер будет зажжен в финале праздника и по традиции объединит зрителей и участников.

Фестиваль «Пламя Аркаима» организован содружеством заповедника «Аркаим» и команды «Археос» в рамках реализации национального проекта «Культура».